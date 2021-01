El Matarraña registra el mayor brote de sharka de Aragón

El brote del virus sharka que afecta a los melocotoneros de Mazaleón y de Maella es el mayor incidencia ha tenido hasta el momento en todo Aragón. Así lo confirmó el Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón que destacó la «gran» extensión que esta variante del virus que afecta a 120 hectáreas de arbolado de ambas localidades de la vega del Matarraña. Pese a que la situación es más que preocupante en la huerta maellana, con 20 hectáreas afectadas, la peor parte se la lleva, por el momento, Mazaleón, que suma 100 hectáreas de melocotoneros afectados, lo que ha obligado a arrancar más del 80% del arbolado existente hasta el momento.

La única manera de erradicar esta enfermedad, que afecta al árbol y en menor medida al fruto, es arrancando todos los árboles de una explotación afectada, ya que no existe ningún tipo de tratamiento fitosanitario que logre sanar a los árboles afectados. Esta enfermedad afecta a los árboles frutales de hueso, especialmente a los melocotoneros y albaricoqueros. «Es un virus para el que actualmente no tenemos cura y la única solución es arrancar los árboles. Hay que dejar claro también que este virus no afecta a animales ni a humanos» explicó Emilio Beltrán, jefe del Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón.

El principal problema que presenta este virus, tal y como explicó Beltran, radica en que se transmite a través de los pulgones y no solo a través de injertos, como ocurre en otro tipo de enfermedades que atacan a cultivos leñosos. Se desconoce cómo pudo llegar hasta el territorio una enfermedad que fue detectada por primera vez en 2019. Desde DGA apuntaron a que normalmente este tipo de enfermedades llegan a través de material vegetal como un injerto y poco a poco van extendiéndose a los ejemplares contiguos constituyendo un potencial foco de infección para las explotaciones contiguas.

Pese a que actualmente es el único brote activo de Aragón, lo cierto es que los primeros focos de esta plaga se detectaron en 2002 en otras zonas agrícolas aunque fueron rápidamente erradicados. Actualmente en España existen 2 de las 4 variantes de este virus. La que afecta al Matarraña es la denominada Sharka-m. El término Sharka, significa viruela en polaco.

Mazaleón pierde su principal sustento

La situación es vivida con dramatismo en la localidad más afectada, Mazaleón, que ve cómo en unos pocos meses ha perdido su principal pilar económico. La localidad vive principalmente de pequeñas explotaciones familiares, más rentables que otro tipo de cultivos y que producen un melocotón de primerísima calidad, dentro de la D.O. Melocotón de Calanda y que se exporta a todo el mundo. Pese a tratarse de pequeñas explotaciones, en los últimos años se han logrado producciones de más de 30.000 kilogramos por hectárea de producto de primera calidad.

La cooperativa de Mazaleón, con más de 100 socios, tiene en el melocotón su principal pilar económico, llegando a crear en determinadas épocas más de 45 puestos de trabajo.

De lograr erradicarse a corto plazo este brote, lo cierto es que habría que esperar 1 o 2 años más para replantar y hasta 3 años más para que los nuevos árboles entrasen en producción. Por ello los productores denunciaron las escasas indemnizaciones que han recibido tras arrancar sus ejemplares que, apuntaron, no cubren ni la cosecha de un año. La ampliación de los regadíos mediante sistemas de bombeo a fincas más elevadas del término municipal podría ser otra de las soluciones para ayudar a revertir esta dramática situación. «Hemos perdido nuestra manera de vivir y de ganarnos la vida. De no encontrar una solución, tememos que muchos vecinos, especialmente los jóvenes, tengan que emigrar», explicó Rafael Martí, alcalde de Mazaleón quien recordó que muchos vecinos lo «han perdido todo» en tan solo unos meses.