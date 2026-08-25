La cuenta atrás para el Gran Premio de Aragón ya está activada. Desde este jueves, Alcañiz comenzará a recibir a cientos de aficionados del motor para vivir un intenso fin de semana. En la ciudad ya está todo preparado para acoger a esos visitantes que llegarán desde toda España y diferentes puntos del mundo . Miguel Ángel Estevan, alcalde, ha hablado con La COMARCA para contar todos los detalles sobre la preparación de la ciudad para este evento internacional.

La fiesta de Moto GP de este año regresa a la plaza. ¿Cómo ha sido llegar a tiempo para este evento?

Hemos ido justos de tiempo, pero como pueden ver ya está todo listo. Quiero agradecer, sobre todo, a los técnicos municipales, que han organizado ese escenario como han podido, porque el vallado continúa y las condiciones no son las mismas. Ha sido una negociación importante poder llegar a esa celebración que yo quería y que muchos alcañizanos queríamos: que la fiesta de Moto GP volviera a la plaza de España. Así va a ser. Es uno de nuestros principales iconos y podremos mostrar a todo el mundo que tenemos una plaza emblemática y un lugar excepcional que enseñar a la gente que viene a Alcañiz.

En cuanto a la movilidad, ¿cómo se va a organizar la ciudad durante el fin de semana?

Este año estamos un poquito mejor porque hay menos obras en la ciudad. Las que hay se están acabando y queda muy poco para concluir unas obras que hemos sufrido durante mucho tiempo. Alcañiz es una ciudad muy preparada para los grandes eventos. Desde 2010 llevamos celebrando el Campeonato del Mundo de MotoGP y estamos preparados tanto técnicamente como a nivel de población. Hay un esfuerzo enorme por parte de funcionarios, Policía Local, personal técnico, Festejos y todos los trabajadores implicados para que las cosas salgan bien.

¿Qué se van a encontrar los visitantes que se acerquen hasta la ciudad?

Alcañiz es una ciudad muy importante dentro del mundo del motor, como ya ocurría anteriormente con el Circuito Guadalope. Tenemos muchas expectativas y, sobre todo, muchas ganas de que la gente lo pase bien, de que se respeten unos a otros y de que no haya incidencias. También pido a los alcañizanos que se comporten con los visitantes como les gustaría que los trataran a ellos cuando van de vacaciones: que haya buen ambiente, buenas caras y voluntad de ayudar cuando alguien tenga algún problema. Poniendo todos de nuestra parte hemos conseguido ser uno de los grandes premios más queridos por los aficionados. Aquí la afición se vive en toda la ciudad de una manera completamente especial, y eso también es importante a la hora de decidir sobre un gran premio.

¿Qué importancia tiene el Gran Premio de Aragón para la economía alcañizana?

Muchísima. Nos jugamos mucho durante toda la semana de celebración del Gran Premio, pero lo verdaderamente importante es ser o no ser prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de MotoGP.

La venta de entradas parece ir muy bien, ¿cuánta gente esperan recibir este año?

Va muy bien. No queremos adelantar datos para no generar falsas esperanzas, pero el gerente de Motorland, Jorge Panadés me dice que va mejor que el año pasado o, más o menos, muy igual. El año pasado se batió el récord de asistencia y espero que este año los aficionados vengan todavía más a este circuito, que durante muchos años ha sido considerado el mejor circuito del mundo. En cuanto a una previsión concreta, los servicios de desplazamiento al circuito van a ser exactamente los mismos que el año pasado. La previsión es que, cuanto más gente venga, mejor, porque será bueno para todos. Queremos que la gente sea ordenada y respetuosa. Que venga cuanta más gente mejor, porque significará que están a gusto en Alcañiz y que Alcañiz está preparada para este Gran Premio.

¿Está contento el Ayuntamiento de Alcañiz con el impulso que recibe el circuito del Gobierno de Aragón?

Muy satisfecho. Quiero poner en valor no solamente al actual equipo del Gobierno de Aragón, sino también al anterior equipo de Motorland que presidía Manolo Blasco. Se invirtieron seis millones de euros en el reasfaltado, dos millones de euros en los accesos y la Diputación Provincial de Teruel pagó también el acceso del vial que se ha hecho hacia el nuevo hospital. Tenemos un Gobierno muy comprometido con Alcañiz y quiero ponerlo en valor y transmitir que estoy muy contento con ese respaldo del Gobierno de Aragón, que es incuestionable.

¿El presidente estará en el circuito este fin de semana?

Ha venido en los últimos años que se ha celebrado. Espero que su agenda se lo permita y confío en que sí va a estar aquí acompañándome. Para mí es algo también muy importante. En la medida de lo posible y si su agenda lo permite, porque tenemos problemas importantísimos y más importantes que acudir a la celebración de un gran premio, como pueden ser los incendios, esperemos que venga.

¿Por qué Motorland debería quedarse como circuito dentro del Gran Premio de motociclismo?

No es fácil y no va a ser fácil. Alcañiz debería quedarse por muchos motivos, por todo lo que he dicho anteriormente, pero aquí hay un verdadero hándicap. Para mí una de las claves importantes es el desdoblamiento de la A-68. Es algo que me ha pedido Dorna. Nadie entiende por qué no está hecho desde Alcañiz hasta Zaragoza o hasta las Ventas de Valdealgorfa. Es uno de los hándicaps más importantes y tenemos que seguir luchando por esta A-68, porque los equipos vienen mayoritariamente de la zona de Zaragoza. También hay otra cuestión importante: la asistencia de los propios alcañizanos al circuito. No podemos quedarnos solamente en la fiesta. Es muy importante la capacidad de venta de entradas en Alcañiz y que la gente de Alcañiz y del Bajo Aragón acuda en masa al circuito. Somos el circuito más débil, entre comillas, en cuanto a público si nos comparamos con Jerez, Barcelona o Valencia. Pero no por eso somos peores. Creo que tenemos una pasión que demostramos año tras año. Lo que ocurre es que no somos poderosos en número de habitantes, y eso es algo que no podemos evitar.

El año que viene Alcañiz volverá a acoger el Gran Premio de Aragón como circuito de reserva tras la baja de Hungría. ¿Cómo ha sido esta noticia?

Para mí es una noticia genial. Es fruto de esas negociaciones que muchos decían que no se estaban produciendo y que el Gobierno de Aragón había abandonado. Yo tenía información y tenía la certeza de que Jorge Azcón y el Gobierno de Aragón estaban trabajando en ello, aunque no se estuviera haciendo públicamente. Así me lo transmitían.

¿Qué mensaje le gustaría enviar a aquellas personas que vengan a la ciudad este fin de semana?