Estudiantes de tres colegios de Alcañiz aprenden sobre el ciclo del agua con una gincana didáctica

La mañana de este viernes ha comenzado fuera de las aulas para 60 escolares de cuarto de primaria de tres colegios de Alcañiz. Se trata de la segunda edición de la jornada 'El viaje del agua', que consiste en una gincana con seis puestos. El evento está organizada por Veolia y Ayuntamiento de Alcañiz en colaboración con Océano Atlántico. La actividad tiene como objetivo explicar a través de la actividad el ciclo del agua y el cuidado que deben hacer de este recurso finito.

Han participado en esta actividad personal municipal, voluntarios de Veolia y alumnos de cuarto de Primaria de los colegios Palmireno, La Inmaculada y Escolapios. La jornada, de carácter educativo y colaborativo, ha contado también con la presencia del alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Estevan. "Esta iniciativa sirve para que los más pequeños tengan conciencia del valor que tiene abrir el grifo y tener agua", ha subrayado el primer edil. Además, ha aprovechado la ocasión para explicar a los alumnos que y que salga agua es un proceso complejo: "Hay un proceso administrativo y técnico con muchos problemas y no es gratis".

Los niños se han mostrado entusiasmados y participativos durante toda la mañana y, además, curiosos. Desde Veolia, cada año buscan una temática en la que enfocar la actividad y este año han decidido acercarla al trabajo diario. "Para que entiendan que es la captación, el tratamiento del agua, la distribución, el sistema de alcantarillado y la depuración", ha detallado Nacho Heredero, director ejecutivo Veolia en Aragón.

Seis actividades

El recorrido ha contado con seis actividades: captación, potabilización, distribución, el sistema recogido del saneamiento y depuración . "Hemos intentado reproducir el ciclo urbano del agua", ha señalado Heredero. Así, han podido conocer de primera mano la labor fundamental que realizan los trabajadores de la empresa para que cuando abren el grifo en sus casas tengan agua potable.

Los escolares han recorrido los diferentes puestos en grupos de diez y los más curiosos han aprovechado la oportunidad para preguntar las dudas que les iban surgiendo. Algunos de ellos, venían muy concienciados con el tema y sabiendo que residuos pueden arrojar por los desagües de sus casas.