Se cobrará por aparcar en el parking junto al Centro de Salud de Alcañiz por las mañanas de lunes a viernes

Alcañiz contará con una nueva zona naranja en el aparcamiento de la calle Andrés Vives, junto al Centro de Salud, con el objetivo de facilitar la rotación de vehículos durante las horas de mayor actividad sanitaria. La principal novedad será la implantación de un horario especial de estacionamiento limitado de lunes a viernes por las mañanas, mientras que por las tardes, los fines de semana y los festivos se podrá aparcar gratuitamente y sin límite de tiempo. Tadavía no se ha determinado que horario tendrá esta nueva zina.

Esta medida busca mejorar la disponibilidad de plazas para los pacientes que acuden al Centro de Salud a consultas de Atención Primaria, analíticas o curas de enfermería, entre otros servicios. De esta forma, se pretende evitar que los vehículos ocupen las plazas durante largos periodos en las horas de mayor demanda.

La regulación todavía no se aplicará

Pese a que la señalización de la nueva zona naranja se realizará este fin de semana, el aparcamiento continuará siendo gratuito y sin limitación horaria hasta que se instalen las nuevas máquinas expendedoras de tickets.

Esta situación también se aplicará a las nuevas zonas azules que el Ayuntamiento está pintando estos días en diferentes puntos de Alcañiz. El Consistorio anunciará cuándo comenzará a funcionar la nueva regulación del estacionamiento, enmarcada en las actuaciones para mejorar la movilidad y favorecer la rotación de vehículos en el centro urbano.

El parking deberá quedar vacío este domingo

Los trabajos de señalización de la zona naranja se llevarán a cabo este domingo, 25 de octubre, a partir de las 8.00 horas. Para poder pintar las líneas delimitadoras, todos los vehículos deberán retirarse del aparcamiento de la calle Andrés Vives antes de esa hora.