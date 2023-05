Miguel Tena: «Ojalá algún día las entidades sociales como ASADICC no hagan falta y se haya logrado la plena inclusión»

¿Con qué sensaciones deja la presidencia?

¿Qué otros retos quedan pendientes?

¿Cómo definiría el recorrido de lo que se ha logrado?

¿Cómo ha cambiado la sociedad de Caspe en estos 24 años?

¿Cómo ha sido presidir esta asociación en el medio rural?

Ha sido un placer. Yo me jubilo por mi propia discapacidad porque, realmente, me lo he tomado como un trabajo. Para mí ha sido eso. Me ha aportado muchísimas satisfacciones, aunque también, algún rompecabezas y alguna noche sin dormir, dada la magnitud de los proyectos en los que nos hemos metido. Puedo decir que me voy con una mochila llena de grandes experiencias y grandes amigos que he podido tener en ASADICC. Uno de los deseos con los que entré es que en un futuro no tengan que existir las entidades sociales como ASADICC, porque eso significaría que las propias administraciones ya están prestando estos servicios tan necesarios para que las personas con discapacidad se puedan integrar plenamente en la sociedad. Hoy mantengo mi deseo, pero mientras eso no suceda, ahí estarán asociaciones como esta.