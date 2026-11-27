¿Qué legado cultural, tecnológico y medioambiental dejará la sociedad actual a las próximas generaciones? Esta es la pregunta sobre la que gira ‘Herencias Futuras’, la nueva exposición del Molino Mayor Harinero de Alcañiz, inaugurada este jueves. La muestra reúne 15 proyectos de 16 estudiantes internacionales del Máster Universitario en Artes Digitales y Tecnologías Creativas de La Salle-Universidad Ramon Llull.

La realidad virtual, la inteligencia artificial, el videoarte, las instalaciones sonoras y los sensores biométricos son algunas de las herramientas que emplean los jóvenes artistas para reflexionar sobre la relación del ser humano con su entorno, la construcción de los recuerdos o el impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana.

Los estudiantes estuvieron presentes en la inauguración de la muestra. / AYTO ALCAÑIZ

Entre las propuestas que podrán descubrir los visitantes se encuentran instalaciones interactivas capaces de transformar en sonido la salinidad del agua del río Guadalope y de otros puntos como la Barceloneta o la Mar Bella, así como piezas que permiten visualizar en tiempo real el impacto de la urbanización sobre el flujo del viento en Lanzarote.

Otras obras cuestionan cómo el uso constante de cámaras, gafas inteligentes y redes sociales afecta a la memoria y al valor que la sociedad otorga a las imágenes. También hay espacio para el análisis de los algoritmos de plataformas como TikTok, la mercantilización de la espiritualidad o las rutinas laborales.

La exposición invita, además, a la participación activa del público mediante experiencias inmersivas que utilizan sensores de respiración y dinámicas de juego cooperativo para fomentar la conexión entre los participantes.

Más de 4.000 visitantes en su primer año

La apertura de ‘Herencias Futuras’ coincide con el primer aniversario del Espacio Expositivo de Arte Digital (E2ArtD) de Alcañiz, inaugurado el 1 de noviembre de 2025 y que ha recibido 4.200 visitantes durante sus primeros doce meses de actividad.

En la inauguración participaron los concejales Javier Climent y Joaquín Egea, responsables del espacio expositivo; Toñín Lizana, impulsor y gestor de la sala, y Carlos Sánchez, coordinador del máster, además de los jóvenes artistas.

Durante la presentación, Egea destacó «el carácter colaborativo del proyecto y la importancia de dotar a ciudades como Alcañiz de infraestructuras culturales capaces de albergar propuestas de vanguardia». Por su parte, Sánchez puso en valor «la profesionalidad e implicación del alumnado participante, cuyas obras forman parte de su proceso de investigación artística y académica».

La muestra podrá visitarse hasta finales de marzo de 2027 los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00, en el Molino Mayor Harinero, situado en el número 1 de la calle Muro de Santa María.