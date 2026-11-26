La Navidad está ya a la vuelta de la esquina y en las aulas del Bajo Aragón Histórico empieza a notarse el espíritu. Los escolares de 1º de Primaria tienen en sus manos el dibujo de un calcetín diseñado por el Grupo La COMARCA con el que participarán en una nueva edición del Concurso de Postales Navideñas.

En el caso del colegio Escolapios de Alcañiz, los alumnos de 1º de Primaria han optado por materiales reciclados como el cartón y el uso de pinturas de todos los colores. «Pensamos en buscar cartón de papel higiénico y cortarlo a trozos. Después nos pareció una buena idea pegarlos y a partir de allí, empezar a pintar», explica Sergio Sorribas, maestro en el colegio Escolapios.

Las postales las han elaborado entre todos y con el apoyo de las dos maestras del aula. Para los más pequeños es toda una aventura decorar las postales. Sacan sus tijeras, colores y empiezan con mucha concentración y aplomo. «He elaborado una postal que representa la felicidad», dice una de ellas. «Hemos cortado papeles de baño y los hemos pegado con silicona», recuerda. «He utilizado mis colores favoritos para decorarlo», añade otra de las alumanas.

El concurso está patrocinado por Caja Rural de Teruel y las postales podrán entregarse hasta el próximo 4 de diciembre y durante toda la Navidad preisidirán la redacción del Grupo de Comunicación La Comarca. El viernes 11 se eligirá el ganador y el 18 se entregará el premio ofrecido por Distribuciones Alcañiz. Será un jurado formado por el personal del propio Grupo de Comunicación La Comarca quien se encargue de designar la propuesta favorita.