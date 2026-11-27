La primera edición del ciclo Conservatorio del Frío llega a su fin con una última actuación este sábado a las 12.00 en la antigua nevera de Calanda. Tras el recital de clausura, este innovador ciclo cultural habrá llevado durante los últimos meses la música clásica y de cámara a siete municipios del Bajo Aragón, convirtiendo antiguas neveras históricas en espacios escénicos singulares.

La iniciativa está impulsada por la Asociación Cultural Grupo de Dulzaineros Massalgorfa en colaboración con el Conservatorio de Música de Alcañiz con el apoyo de la Comarca del Bajo Aragón. El proyecto abarca a Aguaviva, Belmonte de San José, La Cañada de Verich, La Ginebrosa, La Mata de los Olmos, Valdealgorfa y Calanda, uniendo patrimonio, música y dinamización cultural en el medio rural.

A lo largo del ciclo, "centenares de asistentes han podido disfrutar de actuaciones de jóvenes intérpretes en espacios patrimoniales de gran valor histórico, contribuyendo a dar a conocer las antiguas neveras como elementos destacados del patrimonio etnológico bajoaragonés", dicen desde la asociación.

El concierto de este sábado pondrá el broche final a una iniciativa que "ha demostrado el potencial de la cultura para revitalizar el patrimonio y acercar propuestas artísticas de calidad a pequeñas localidades del territorio", añaden.

El acceso es gratuito con entrada ya que el aforo es limitado. Los tiques en Vivetix están agotados.

En esta ocasión, el plantel de músicos lo componen los hermanos Segura, al fagot, violín y oboe; Violeta Moles, al violonchelo; Atenea Guasp, al violonchelo; Samuel y Mario Lagranaja, dúo de chelos; Balbanuz Zapater y Samuel Balfagón, dúo de guitarras y Adrián Tenías, al acordeón.