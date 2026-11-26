La tradicional Ruta del Perolico regresa a la provincia de Teruel hasta el próximo 6 de diciembre. Esta edición cuenta con la participación de 22 establecimientos, repartidos por Teruel y provincia. En el Bajo Aragón Histórico participan el Gastrobar Micelios de Alcañiz con su perolico del día y el Piadoli Gastrobar de Andorra con unos callos de antaño.

Organizada por la Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos, esta iniciativa se ha convertido en una cita destacada del calendario gastronómico de la provincia. Se vuelve a proponer un recorrido por bares y restaurantes para descubrir recetas, sabores y elaboraciones que reivindican la cocina de siempre, sin renunciar a la creatividad. Guisos, cremas, caldos, legumbres y otras recetas reconfortantes serán los protagonistas de una ruta pensada para todos los públicos y con precios muy asequibles.

Así, la tapa servida en perolico tendrá un precio de 2,50 euros, mientras que quienes prefieran acompañarla con bebida podrán hacerlo por 4,50 euros. Esta segunda opción incluye la tapa y una copa de vino de Bodega SOMMOS, a elegir entre SOMMOS Chardonnay o SOMMOS Roble tinto, o una cerveza tostada Turia. Este año también habrá perolicos de Ternasco de Aragón, con un suplemento de un euro.

La ruta se desarrolla a lo largo de los próximos 10 días, y se puede disfrutar hasta el domingo 6 de diciembre, aunque algunos de ellos lo mantienen hasta finalizar el puente de la constitución.

El Ternasco de Aragón, protagonista del concurso gastronómico

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de un concurso que reconocerá al establecimiento que elabore el mejor perolico con Ternasco de Aragón.

En total, siete son las propuestas en perolico elaboradas con el producto más emblemático de la gastronomía aragonesa, que serán valoradas por un jurado profesional, propuesto por el Consejo Regulador Igp Ternasco de Aragón. Una vez finalizada la Ruta, se dará a conocer el establecimiento ganador, que recibirá una distinción como reconocimiento al mejor perolico elaborado con la carne rosa de Aragón. Precisamente el propio folleto de difusión de la ruta, identifica con un perolico de color rosa, estas propuestas.

Con esta iniciativa, la Ruta del Perolico quiere dar un paso más en la promoción de los productos agroalimentarios de Aragón, animando a los profesionales de la hostelería a incorporar no solo el Ternasco de Aragón a sus creaciones, sino también los productos de cerdo, acompañantes perfectos de platos de legumbres y guisos tradicionales a través de recetas originales y llenas de sabor.

La Ruta del Perolico también tendrá presencia en las redes sociales, donde se podrán compartir fotografías, experiencias y las diferentes propuestas de los establecimientos participantes a través de la etiqueta #Rutadelperolico. Entre todas las fotos compartidas, se sorteará un juego de 2 perolicos de cerámica, una botella de vino SOMMOS y un pack de cerveza Turia.

Perolicos sin gluten

Como el resto de las acciones organizadas desde la Asociación Teruel Empresarios turísticos, la Ruta del Perolico mantiene su compromiso con una gastronomía cada vez más inclusiva. En esta edición más de la mitad de los perolicos, son aptos para personas intolerantes al gluten o adaptables bajo petición. En cualquier caso, se recomienda siempre consultar con el establecimiento antes de tomarlo. Además, también se ofrece la opción de cerveza sin gluten para acompañar estos perolicos.

El perolico, una pieza de la tradición cerámica turolense

La experiencia gastronómica no estaría completa sin su protagonista más característico: el perolico de cerámica turolense. Sus tradicionales colores verde y blanco conectan esta iniciativa con una larga historia artesanal que forma parte de la identidad de Teruel desde el siglo XIII. Estas piezas, elaboradas por ceramistas locales, aportan un valor añadido a la ruta y convierten cada degustación en una pequeña muestra del patrimonio artesano de la provincia.

De esta manera, la ruta no solo invita a descubrir la gastronomía turolense, sino que también contribuye a mantener vivo el vínculo entre la cocina tradicional y la artesanía local. Este año, además, las fechas de celebración de la ruta, coinciden con la celebración del 40 Aniversario de la declaración de la Arquitectura mudéjar como patrimonio de la humanidad.