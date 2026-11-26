La iglesia del Carmen estrenará imagen dentro de unos años, y cada vez queda menos para que comiencen las obras de rehabilitación del lugar. La Fundación Santa María de Albarracín contará con un presupuesto de dos millones de euros para actuaciones centradas en la conservación del patrimonio de la comunidad para este 2027. En el marco de esa planificación, está prevista una primera intervención valorada en 700.000 euros en el templo alcañizano, para resolver los principales problemas estructurales.

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha visitado este jueves por la tarde la iglesia junto al alcalde de la localidad, Miguel Ángel Estevan. Durante el recorrido, la vicepresidenta ha asegurado que el templo «es un magnífico ejemplo del patrimonio que queremos conservar».

«Forma parte de la historia de la ciudad, de su personalidad y de la memoria colectiva de los alcañizanos» señaló. Por esos motivos, añadió que «queremos contribuir a recuperar su máximo esplendor y hacerlo confiando en las mejores manos posibles, en profesionales que atesoran el conocimiento, la experiencia y la sensibilidad que merece una actuación de estas características».

El interior de la iglesia presenta daños muy visibles./ G.R.

La vicepresidenta ha señalado la importancia de preservar el patrimonio de la comunidad y ha subrayado la importancia de «estar a la altura del legado que nos dejaron quienes nos precedieron y la obligación de transmitirlo a las nuevas generaciones en las mejores condiciones posibles». «Cada monumento nos habla de quiénes somos, de dónde venimos y de cómo se ha forjado nuestra historia a lo largo de los siglos», ha incidido.

Por su parte, el alcalde de Alcañiz ha valorado positivamente este proyecto, encaminado a «dar respuesta a una de las principales demandas que tienen los alcañizanos». «Recuperar este templo para el día a día, para el culto y para la celebración de propuestas culturales que tendrían en este espacio un marco incomparable», ha remarcado.

En agosto comenzaron las catas para conocer el estado de la estructura de la iglesia. En estos momentos, el arquitecto alcañizano José Ángel Gil trabaja, junto con otros expertos locales en la materia en la elaboración del proyecto. Las obras podrían comenzar en el primer trimestre de 2027.