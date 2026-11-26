Varios vecinos del Bajo Aragón Histórico se han sorprendido al pasear por calles durante esta semana y ver un amplio despliegue de militares, y no es para menos. Más de 220 efectivos procedentes de diferentes puntos de España como Zaragoza, Galicia, Asturias o Málaga han estado recorriendo diferentes zonas del territorio. La mayoría pertenecen al Regimiento de Caballería de España que tiene su base en Zaragoza y durante dos veces al año organizan ejercicios en terreno civil fuera de los campos de maniobras.

Su base de estancia ha sido Calanda, desde donde se han ido desplazando a otros pueblos. "De esta forma podemos recrear situaciones que son difíciles de materializar en los campos de maniobras y que nos resultan más ventajosas a la hora de instruirnos y adiestrarnos. Aquí tenemos a la población civil, tráfico, carreteras o limitaciones de movimiento, ya que tenemos que ceñirnos a los caminos", explica Javier Alonso del Caño, Teniente coronel.

Son una unidad de caballería y el ejercicio que están desarrollando está organizado por el regimiento de Zaragoza, aunque también han acudido desde diferentes puntos de España. En total se han desplegado 55 vehículos de combate, además de alguno logístico. Se han llevado a cabo una serie de seminarios para poner en común procedimientos.

En concreto, desde el pasado martes a las seis de la tarde hasta el miércoles a las seis de la tarde han estado viajando por la territorio. Hicieron un primer ejercicio entre Calanda y Mas de las Matas y otro entre Alcañiz y Caspe. "El objetivo es acercar el ejército, las fuerzas armadas y, en este caso en concreto, nuestro regimiento a la población civil. Que sepan lo que hacemos y cómo lo hacemos", concluye.