Monroyo no podrá celebrar elecciones municipales al no contar con ninguna lista electoral

Los vecinos de Monroyo no van a poder votar en las próximas elecciones municipales al no concurrir al 28-M ningún candidato ni ninguna lista electoral. Los temores se han confirmado y finalmente en la listas definitivas que el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel ha publicado durante la mañana del martes Monroyo es la única localidad de todo el Bajo Aragón Histórico que no cuenta con ningún candidato o candidata para ser alcalde. De este modo, los electores de la localidad, de 320 habitantes, tan solo votarán a las elecciones autonómicas convocadas para el próximo 28 de mayo, ya que la convocatoria municipal ha quedado desierta y ningún vecino concurre para ser uno de los 7 concejales de su consistorio.

La localidad tendrá una segunda oportunidad el próximo mes de noviembre. Durante estos próximos 6 meses la ley permite que puedan conformarse listas electorales para concurrir en unas nuevas elecciones municipales que se celebrarían dentro de ese plazo. No obstante, de volver a quedar desierta la convocatoria, sería una gestora conformada por vecinos o directamente desde el Gobierno de Aragón la que se encargaría de gobernar el Ayuntamiento. Mientras tanto, la actual corporación municipal decidirá si sigue o si no al frente durante estos meses. La primer edil, Gloria Blanc, afirmó que su intención es continuar. «Tenemos que hablarlo todos los concejales pero mi intención es continuar hasta que pueda surgir un nuevo ayuntamiento», explicó la alcaldesa.

Cabe recordar que Blanc manifestó tras las últimas elecciones municipales de 2019 que solo sería alcaldesa una legislatura. En cuanto a por qué no se ha presentado ninguna lista de ningún partido político, la primer edil quiso ser prudente pero no ocultó su decepción por lo sucedido. «Esperemos que den un paso adelante personas con ganas de trabajar por el municipio. No sería nada deseable que gobernasen el Ayuntamiento desde una gestora ubicada en Zaragoza», añadió Blanc. Durante décadas en la localidad, al igual que en otros municipios del medio rural, los candidatos se elegían a través de una asamblea popular, algo que, sin embargo, cayó en desuso en los últimos años.