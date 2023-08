El mundial de pesca en agua dulce de Fayón tendrá un retorno económico de 1.600.000€

El Coto Deportivo de pesca Fayón-Mequinenza acogerá del 4 al 11 de septiembre el LXIX Campeonato del Mundo de Pesca de Agua Dulce. Este evento, considerado el más importante del año en el sector, prevé un retorno económico en la zona de 1.600.000 euros. Participarán entre 25 y 30 países y cerca de 250 pescadores. Los alojamientos están completos en la zona y la pequeña localidad del Bajo Aragón-Caspe duplicará su población con total certeza durante esos días.

Roberto Cabistany, alcalde de Fayón, ve este campeonato como un reto a nivel organizativo, pero también una oportunidad para su localidad y toda la zona ya que se va a gozar de «un gran protagonismo». «Ya tenemos algo de experiencia en la organización de eventos de relevancia. Queremos aprovecharlo y tenemos la obligación de saber venderlo y explotarlo», destacó el primer edil. Además, Cabistany apuntó que en España no hay más de «2 ó 3 espacios» que sean capaces de albergar una prueba de estas dimensiones. «Si cumplimos esta vez las pruebas de nivel irán llegando a Fayón», apuntilló.

Por su parte, desde la Federación Española de Pesca aseguran ser conscientes de la «enorme responsabilidad» que supone organizar este mundial. «Lo afrontamos con ilusión y agradecimiento a la Federación Internacional», expresó José Luis Bruna, presidente de la Federación Española.

Se triplicará la inversión

Respecto al retorno económico esperado provendrá del gasto directo de participantes, acompañantes y organización. A esto se añadirá el impacto indirecto generado por todo el dispositivo deportivo y por los visitantes que acudirán a la zona (muchos de ellos pescadores que querrán saborear la sensación de pescar en el escenario de un mundial). Todo ello, sin olvidar la importante repercusión a nivel futuro que tendrá la labor de promoción, permitiendo un retorno anual estimado para los próximos 5 años de 600.000 euros al año.

Este cálculo se basa en base a las estimaciones del estudio análisis DAFO realizado por el Gobierno de Aragón. En relación a este asunto cabe destacar que según confirman desde Fayón, la zona ya cuenta con un nivel de ocupación «muy alto» habiéndose establecido en la misma Fayón, en Mequinenza o Caspe algunos de los equipos. Eso sí, la organización del mundial también ha conllevado una importante inversión para adecuar el entorno. En este caso, el presupuesto ha ascendido a un importe de 455.000 euros.

Las actuaciones, según detallan desde el consistorio fayonense, han consistido en la creación de cinco zonas de pesca con características concretas como distancias entre puestos o la anchura de los caminos. 3 de ellas se sitúan en Fayón y las otras 2 en Mequinenza. Eso sí, la escasez del caudal en esta última ha obligado a que la localidad de Bajo Aragón-Caspe prepare otros dos espacios complementarios por si tuviese que hacer frente al campeonato íntegro finalmente.

Cambio de planes: de Caspe a Fayón-Mequinenza

La organización se ha realizado en un plazo menor al esperado ya que estaba previsto que este mundial tuviese lugar en Caspe y no se celebrase en Fayón hasta 2024. Sin embargo, de nuevo el escaso caudal cambió los planes. En este caso fue el Mar de Aragón, azotado por la sequía, quien no cumplió con los requisitos mínimos a tiempo. «La falta de agua no daba garantías para mantener ese plan y se decidió invertir el orden. Eso sí, está por ver si el año que viene ya se puede celebrar en Caspe», explicó Roberto Cabistany. «Hemos tenido que correr mucho y eso a veces no es bueno. Ha sido un gran esfuerzo, pero las zonas ya están prácticamente terminadas», concretó el alcalde.

Una inversión sostenible

El casi medio millón de euros que ha supuesto organizar tal evento es, con total certeza, una cifra inasumible para un Ayuntamiento como el de Fayón. Sin embargo, este Campeonato del Mundo de Pesca en Agua Dulce será una realidad en poco más de 15 días gracias al modelo de negocio del coto de pesca. Su gestión está encomendada por el Gobierno de Aragón a la Federación Aragonesa de Pesca, la cual emite unos tickets de precios para practicar la pesca y la recaudación sea invertida en servicios de limpieza o de guardería, así como en este tipo de inversiones. «Se ha ido haciendo poco a poco. El Ayuntamiento ha ido aportando dinero, pero con cargo a los remanentes del Coto y que son repartidos entre los municipios. Se nos ha anticipado parte del dinero que le correspondería a Fayón. Sino hubiese sido imposible», termina el líder de la corporación municipal.