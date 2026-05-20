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20 MAY 2026|

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La muniesina Rebeca Torralba se cuelga la plata en el Campeonato de España con Aragón

La deportista también jugará el play-off de ascenso a Primera FS Iberdrola con el Wanapix Aldelís Intersala 10 Zaragoza

Rebeca Torralba con el trofeo de subcampeón del Campeonato de España Sub-12 / Cedida
Rebeca Torralba con el trofeo de subcampeón del Campeonato de España Sub-12 / Cedida

Jesús Burgos20 05 2026

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DeporteFútbol

Muniesa tuvo representación en el Campeonato de España Sub-12, celebrado en Madrid del 12 al 17 de mayo. Rebeca Torralba y la Selección Aragonesa Sub-12 se colgaron la medalla de plata después de una gran participación en el torneo. Solo la final frente a Galicia (0-4) empañó una actuación prácticamente impecable. El resultado vuelve a reflejar el buen trabajo que se está realizando en las categorías inferiores del fútbol sala aragonés.

Torralba forma parte del cuerpo técnico de la Selección Aragonesa Sub-12 que ha disputado durante esta pasada semana el Campeonato de España en Madrid. La muniesina ejerce como auxiliar del combinado autonómico, con el que se ha proclamado subcampeona nacional tras vencer a Baleares (1-2) y a la Región de Murcia (3-2), superar a Madrid (4-6) en semifinales y caer frente a Galicia (0-4) en la final.

Los números logrados vuelven a poner en valor el nivel que está mostrando Aragón en las últimas competiciones autonómicas: 3 victorias, 1 derrota, 11 goles a favor y 11 en contra. “Es un orgullo poder decir que somos segundas a nivel nacional. Refleja que a nivel de clubes en Aragón estamos trabajando bien desde la base”, ha explicado la muniesina.

El título de liga bajo el brazo

Sin embargo, las alegrías para Rebeca Torralba han llegado por partida doble. Esta misma temporada también se ha proclamado campeona de la liga regular del grupo 2 con el Wanapix Aldelís Intersala 10 Zaragoza, club del que forma parte como jugadora.

El conjunto maño no dio margen a la sorpresa y cerró el título con una victoria frente al Club Deportivo Lacturale Orvina por 1-4. “La clave del triunfo ha sido la parte colectiva. Tanto la calidad de las jugadoras como la continuidad de un proyecto que lleva tres años luchando por el ascenso”, ha valorado Torralba.

A falta de una jornada para el final, el título ya está asegurado, pero ahora llega el tramo más decisivo del curso: el play-off de ascenso. El Wanapix Aldelís Intersala 10 Zaragoza ya conoce su camino hacia Primera FS Iberdrola. Los días 30 y 31 de mayo se disputará la ida de la eliminatoria, mientras que la vuelta tendrá lugar los días 6 y 7 de junio.

Foto de familia del Wanapix Aldelís Intersala 10 Zaragoza tras lograr el título / Cedida
Foto de familia del Wanapix Aldelís Intersala 10 Zaragoza tras lograr el título / Cedida

En esta primera fase, las mañas deberán superar al Club Deportivo Segosala. En caso de avanzar, el Wanapix afrontará la segunda y definitiva eliminatoria los días 13 y 14 de junio y el 20 y 21 de junio.

Reconocimientos fuera de la pista

Torralba siempre ha llevado el nombre de Muniesa a lo más alto. La deportista fue una de las galardonadas durante la Gala Provincial del Deporte Turolense 2024, donde fue elegida mejor entrenadora turolense del año gracias a su trabajo en el Maestrazgo FS.

“He tenido mucha suerte con la gente que me ha rodeado como jugadora y entrenadora. Ahora estoy cerca de dar el salto definitivo del campo al banquillo y estoy orgullosa de lo que he logrado”, ha señalado.

Además, la deportista de Muniesa también fue finalista en 2023 en la categoría de mejor jugadora del año, un reconocimiento que vuelve a poner en valor una trayectoria ligada al crecimiento del fútbol sala turolense.

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