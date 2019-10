Nace el Día Universal del Orgullo Rural

La Comarca de Cuencas Mineras cuenta con 43 pueblos, pero la gran parte de ellos no superan los 200 habitantes. Esta cifra decrece año tras año, no obstante hay una cosa clara: sus pocos vecinos están orgullosos de formar parte de ese mundo rural que tanto se oye en los grandes medios. Este martes, en uno de esos pueblos turolenses que difícilmente rebasan el centenar de personas se presentó una nueva iniciativa. Una idea que pretende acabar siendo una celebración reivindicativa de lo que supone vivir en áreas despobladas.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Cuevas de Almudén fue testigo de la presentación del Día Universal del Orgullo Rural, cuya primera edición será el 16 de noviembre. Al acto asistieron la portavoz de la Plataforma Rural Mineras, Lola Oriol; Elena Ezquerlo y Elisa Gómez, miembros de la Plataforma; y José Luis Gresa, alcalde de Cuevas de Amudén.

Los promotores de esta iniciativa son las personas que hay detrás de la Plataforma Ciudadana Rural Minera. En su afán por hacerse oír y ver han conformado hasta una bandera propia del Orgullo Rural, que se ha teñido de todos los colores de la naturaleza: el azul del cielo; el amarillo del sol; el marrón de la tierra; el verde de los ríos y la vegetación; y el rojo de los minerales. Pero sobre esas tintas había que colocar un elemento más, uno que denote universalidad. Así pues estamparon sobre la tela siete estrellas, las mismas que conforman la constelación de la Osa Mayor y que puede verse desde un solo cielo, el que nos es común a todos.

Pero, ¿por qué se ha escogido Cuevas de Almudén? El adjetivo más sencillo para describir este pueblo sería “pequeño”, pero a esta obviedad Lola Oriol, portavoz de la plataforma Rural Minera, suma otros que dicen mucho más, como “activo” o “cohesionado”. Esta es precisamente la idea, quedarse con lo bueno y mostrar al mundo –o mejor dicho al Universo- que de vivir en un pueblo también se puede estar orgulloso. Y contarlo en primera persona. “Siempre hablan de despoblación o toman decisiones al respecto personas que tienen poco de pobladores de lugares despoblados. Nos hablan desde las grandes urbes, desde donde controlan los recursos económicos”, reflexiona. “Lo primero que tendrían que hacer es escuchar a las gentes de los pueblos”, concluye Lola.

Cuevas de Almudén fue además el pueblo que vio nacer a Rural Mineras, al igual que será escenario ahora de su primer gran proyecto. Y es que todas las entidades, asociaciones y plataformas de España están invitadas a participar de esta gran fiesta que pretende ser el 16-N. No obstante, la idea, según aseguran, es ir rotando la celebración del Orgullo Rural por los diferentes pueblos de Cuencas Mineras edición tras edición.

En esta celebración todos serán bienvenidos, todas aquellas personas orgullosas de ser rurales. En ella se darán cita diferentes manifestaciones culturales, deportivas, musicales, artísticas… E incluso se prevé conformar la primera cabalgata del Orgullo Rural.

Y como todo en esta historia, nada es casual. Tampoco lo es la fecha, que coincide con el Día Internacional para la Tolerancia. “Cuando la gente se va de nuestros pueblos después del verano nos dicen, ¿qué hacéis aquí en invierno?, ¿no os aburrís? Pedimos tolerancia a nuestra forma de vida, a nuestras costumbres. Estamos orgullosos de vivir donde vivimos y como vivimos”, concluye Lola.