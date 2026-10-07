Hinojosa de Jarque busca gestor para reabrir su multiservicio rural

Hinojosa de Jarque busca una persona con ganas de emprender y desarrollar un proyecto profesional en el medio rural al frente de su multiservicio. El Ayuntamiento ha abierto una convocatoria para encontrar a un nuevo gestor que se haga cargo de este establecimiento, que reúne en un mismo espacio un bar, cafetería, comercio y una vivienda asociada.

El establecimiento está preparado para comenzar a funcionar, a falta de incorporar la mercancía necesaria para la tienda. El objetivo del Ayuntamiento es recuperar cuanto antes un servicio considerado esencial para los vecinos. Aunque el establecimiento apenas ha permanecido cerrado unos diez días, coincidiendo con el periodo vacacional de sus anteriores responsables, el Ayuntamiento quiere garantizar que vuelva a abrir sus puertas cuanto antes. «Para toda la población de Hinojosa es fundamental porque es un punto de encuentro, un servicio para el pueblo. Es importante tener un bar y una tienda», explica Joaquín Ariño, alcalde de Hinojosa de Jarque.

Un negocio listo para empezar

El Ayuntamiento pone a disposición del futuro gestor las instalaciones y los medios necesarios. Tanto el bar como la tienda están ya acondicionados y preparados para su funcionamiento. «El bar está montado, la tienda está montada, a falta de meter mercancía para poder venderla. En sí está todo listo», señala el alcalde. Las bases de la convocatoria pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento. El plazo para presentar ofertas permanece abierto hasta el 10 de octubre. El 19 de octubre se abrirán las propuestas y se realizará una pequeña entrevista a las personas interesadas.

El Ayuntamiento asegura que ya ha recibido consultas y llamadas de posibles candidatos. Algunas personas interesadas se han desplazado incluso hasta Hinojosa de Jarque para conocer de primera mano las instalaciones y las posibilidades que ofrece el establecimiento.

Un servicio clave para un municipio de unos 50 vecinos en invierno

Hinojosa de Jarque cuenta con alrededor de 50 vecinos durante los meses de invierno, una población que aumenta considerablemente durante el verano. Por ello, el multiservicio permite mantener en el municipio un lugar donde comprar productos básicos y, al mismo tiempo, un punto de encuentro para los vecinos.

Durante el periodo en el que el multiservicio permanece cerrado, el Ayuntamiento está tratando de cubrir algunas de estas necesidades a través del pequeño teleclub municipal, que ha sido acondicionado para ofrecer un punto de encuentro. También se está gestionando desde el consistorio el reparto diario del pan. El Consistorio confía ahora en encontrar a una persona «con ganas de trabajar» que asuma la gestión y permita recuperar cuanto antes el funcionamiento habitual del multiservicio.