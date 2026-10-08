PP y Vox frenan el Estatuto de las Mujeres Rurales propuesto por el PSOE: «Es una herramienta para que las mujeres elijan como quieren vivir»

La mayoría de PP y Vox ha rechazado este jueves en las Cortes de Aragón la toma en consideración de la proposición de ley del Estatuto de las Mujeres Rurales, presentada por el PSOE y respaldada por el resto de la oposición. La iniciativa buscaba mejorar las oportunidades laborales, impulsar la titularidad compartida de las explotaciones y favorecer la presencia femenina en los órganos de decisión. El rechazo de Gobierno de coalición impide que la propuesta continúe su tramitación parlamentaria.

La diputada socialista y alcaldesa de Mas de las Matas, María Ariño, ha defendido "un Estatuto para la Mujer Rural del siglo XXI", que permita a las mujeres elegir libremente su futuro profesional y personal. "Esta ley no viene a imponer a ninguna mujer cómo tiene que vivir, viene precisamente a hacer todo lo contrario, a darle herramientas para que elija cómo quiere vivir", ha señalado.

Ariño ha recordado que "durante generaciones, las mujeres rurales han sido el motor invisible de nuestra tierra", pese a que su trabajo no siempre ha recibido reconocimiento. "El titular era otro, el que cotizaba era otro, el propietario era otro y el que decidía, en definitiva, siempre era otro", ha lamentado.

La socialista ha insistido en que el Estatuto "no es una declaración de intenciones", sino que contempla medidas de formación, empleo, emprendimiento, lucha contra la violencia de género y participación femenina en las organizaciones rurales.

La oposición vincula la igualdad con la lucha contra la despoblación

Desde CHA, Mary Carmen Bozal ha defendido que "hablar de este Estatuto es hablar de igualdad, pero también de territorio, de servicios públicos, de empleo, de vivienda, de cuidados y de futuro para todas". La parlamentaria ha reivindicado el trabajo de generaciones de mujeres que han sostenido explotaciones, negocios y familias sin reconocimiento suficiente. "Han trabajado la tierra, han cuidado, han gestionado, pero demasiadas veces todo eso se ha quedado bajo la etiqueta de ayuda. Y no, no era ayuda, era trabajo", ha afirmado.

La diputada de Aragón-Teruel Existe Pilar Buj ha considerado que el debate "sigue plenamente vigente" porque "la lucha contra la despoblación y la desigualdad de las mujeres en el medio rural no puede esperar". "Las cosas no cambian solas, hay que hacer que cambien", ha añadido, destacando las medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales y la representación femenina.

Por su parte, Marta Abengochea, de IU, ha criticado "el bloqueo" del PP a una iniciativa que llega por tercera vez a las Cortes. Ha acusado a los populares de anteponer los intereses partidistas a los derechos de las mujeres rurales y ha reclamado "garantizar los derechos y blindarlos".

El PP cuestiona las cuotas y Vox habla de imposición ideológica

La diputada popular María José Vicente ha asegurado compartir el objetivo de mejorar las oportunidades de las mujeres rurales, pero ha advertido de que "una buena intención no convierte, automáticamente, una norma en una buena ley". Su principal crítica se centra en exigir una representación femenina mínima del 40% en los órganos de dirección de organizaciones agrarias, cooperativas y asociaciones para acceder a determinadas ayudas públicas. "Nosotros no discutimos que las mujeres tengan que estar donde se toman las decisiones, por supuesto que deben estar", ha afirmado, aunque ha rechazado condicionar las subvenciones a la composición de esos órganos.

Desde Vox, Ana Pardo ha ironizado sobre las prioridades de la propuesta frente a problemas como Mercosur, los bajos precios, la burocracia o la falta de relevo generacional. "Esto no va de defender a la mujer ni rural ni urbana. Esto no es más que un nuevo intento de su imposición ideológica", ha criticado.

Pardo también ha acusado al PSOE de guardar silencio ante determinadas agresiones sexuales, mencionando casos en Ceuta, y ha cuestionado la utilidad de las medidas planteadas: "¿De verdad creen ustedes que una mujer en una explotación agraria en el Bajo Aragón o en una ganadera en el Pirineo Aragonés necesita que vaya al Gobierno autonómico a darle charlas de empoderamiento, de transversalidad o de paridad?".