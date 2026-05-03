Nace ‘Pajareando por el Maestrazgo’, un proyecto que busca atraer turistas que miren al cielo

La Comarca del Maestrazgo va a desarrollar el producto «Pajareando por el Maestrazgo», una iniciativa orientada a potenciar la observación de aves como recurso turístico con un alto potencial. La zona dispone de diversos senderos que permiten la observación de aves, aunque estos itinerarios carecen de una tematización específica y de señalización interpretativa vinculada al recurso ornitológico. Por ello, el proyecto pretende cubrir esta carencia mediante la creación de un producto turístico completo basado en la tematización de rutas ya existentes y en la instalación de señalética especializada con el objetivo de consolidar una oferta estructurada que contribuya a la valorización del patrimonio natural.

Las actuaciones previstas se desarrollarán en siete municipios de la comarca, Villarroya de los Pinares, Miravete de la Sierra, Cantavieja, Fortanete, La Algecira, Castellote y Bordón. En estas poblaciones se integrarán cinco rutas ya existentes que pasarán a formar parte del nuevo producto turístico -los Chopos Cabeceros por el Guadalope, la circular de Cantavieja, la Cuarto Pelado–La Capellanía, la fluvial del Guadalope hasta el Puente Natural de la Fonseca o la Parameras del Maestrazgo- todas ellas ya señalizadas en mayor o menor medida dentro de redes de senderos homologados.

Además de la tematización de estos itinerarios, el proyecto contempla la instalación de elementos interpretativos en el embalse de Santolea en Castellote y el observatorio muladar de Bordón.

En total, está prevista la colocación de siete paneles interpretativos, 25 postes con chapillas temáticas que incorporarán códigos QR informativos, 45 flechas de señalización y 20 balizas de dirección distribuidas a lo largo de las rutas. La señalética seguirá la misma línea gráfica, diseño y características que la ya existente en la ruta ornitológica de Allepuz, que se toma como referencia en el proyecto.

Para llevar a cabo este proyecto la Comarca del Maestrazgo ha sacado a licitación su puesta en marcha por 36.026 euros con un plazo de ejecución muy ajustado, hasta el 25 de mayo, puesto que el Plan de Sostenibilidad Turística concluye el 30 de junio y la creación del nuevo producto turístico tiene que estar finalizada antes.