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09 NOV 2026|

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Sentir el abrazo de un quebrantahuesos, una de las sensaciones de ‘Pajareando por el Maestrazgo’ y sus seis rutas ornitológicas

El proyecto se ha desarrollado con el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino para revitalizar miradores, señalizar sendas y editar material informativo en guías y en digital

Panel con las envergaduras de las aves ubicado en Montoro. / Turismo Maestrazgo
Panel con las envergaduras de las aves ubicado en Montoro. / Turismo Maestrazgo

La COMARCA09 11 2026

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El Maestrazgo es hábitat, refugio y zona de paso de miles de aves. Con los pies en el suelo no siempre se es consciente del tamaño real de los ejemplares. Los hay majestuosos, tanto que si bajasen de las alturas resultarían inabarcables para el ser humano. Ahora es más sencillo hacerse a la idea al sentir el abrazo de estas especies con 'Pajareando por el Maestrazgo', el último proyecto puesto en marcha por la Comarca del Maestrazgo para impulsar el turismo ornitológico.

Parte de las acciones se han centrado en recuperar y potenciar diferentes miradores. Uno de ellos es el de Montoro de Mezquita, donde se ha colocado un panel con las siluetas de diferentes aves y la envergadura que alcanzan. "Hemos querido llamar la atención sobre el tamaño de las aves que atraviesan nuestro territorio, que en el caso del quebrantahuesos puede alcanzar los tres metros. Una persona abriendo los brazos en la silueta puede medirlo, y es un recurso curioso, también para los niños porque llama la atención", valora la técnica de Turismo, Cristina Mallén.

Con este nuevo producto turístico se "busca aprovechar la riqueza natural del territorio para diversificar la oferta, atraer visitantes y fomentar un turismo sostenible". Se ha desarrollado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino con fondos europeos Next Generation EU, e incluye la señalización de rutas, la mejora de espacios de observación y la creación de materiales divulgativos.

Seis rutas y nuevos espacios de observación

El proyecto incluye la señalización de seis rutas ornitológicas. Se trata de las parameras del Maestrazgo, los chopos cabeceros del Guadalope, los pinares de Cuarto Pelado a Capellanía, el entorno de Cantavieja, el Puente Natural de Fonseca y la Riera y Vega de Fortanete. También se ha unificado la imagen de la ruta de Las Peraltas y Sollavientos, desarrollada por el Parque Cultural del Chopo Cabecero.

Además, no solo se ha puesto en valor el mirador ornitológico de Montoro de Mezquita, sino que también se ha instalado un panel informativo en el observatorio de rapaces de Bordón. Los dos enclaves amplían los recursos para la observación de aves.

Materiales divulgativos y promoción digital

La iniciativa incluye un folleto turístico y una guía de aves del Maestrazgo. También se ha habilitado un apartado específico en www.turismomaestrazgo.org, con información sobre especies, rutas, espacios naturales, puntos de observación, consejos prácticos y recomendaciones para fotografiar aves.

El Maestrazgo, con más de 1.200 kilómetros cuadrados y una gran diversidad de ecosistemas, ofrece hábitats para especies como el águila real, el águila perdicera, el verderón serrano, el acentor alpino, la alondra ricotí y el quebrantahuesos. Destaca también la ZEPA Río Guadalope-Maestrazgo, integrada en la Red Natura 2000.

Desde la Comarca destacan que el turismo ornitológico permite atraer visitantes durante buena parte del año, desestacionalizar las visitas y generar actividad económica en alojamientos, restaurantes, comercios y empresas turísticas. Además, favorece las experiencias guiadas, la educación ambiental y el conocimiento de la biodiversidad, tanto entre visitantes como entre la población local. Como parte de esta apuesta, la Comarca se ha adherido a APATOE, la Asociación Profesional Aragonesa de Turismo Ornitológico y Ecoturismo, para colaborar con profesionales y mejorar la promoción del destino en circuitos especializados.

De cara a 2027, el Departamento de Turismo prepara salidas al campo para recorrer las rutas y descubrir las aves del territorio, así como la participación en ferias, encuentros especializados y nuevas acciones de promoción y sensibilización. Las salidas comenzarán en primavera, y habrá nuevas acciones. "Estamos trabajando en más ideas promocionales que daremos a conocer en su momento, como por ejemplo, elaborar postales que puedan "volar" fuera y promocionen nuestro territorio", concluye Mallén.

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