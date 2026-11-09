Tres jóvenes del Maestrazgo se ganan un puesto en el grupo de tecnificación aragonés de carreras por montaña

El Maestrazgo contará con tres representantes en el Grupo de Tecnificación Aragonés de Carreras por Montaña, vinculado a la Federación Aragonesa de Montañismo. Paula Villarroya, Berta Villarroya y Héctor Altabás han conseguido hacerse un hueco entre los jóvenes talentos de la comunidad después de superar las pruebas de selección celebradas en Peñarroya de Tastavins. Un resultado que pone de manifiesto el potencial de la cantera deportiva de la comarca y el trabajo que desarrollan los clubes y las escuelas de formación del territorio.

Las dos primeras deportistas son naturales de Villarroya de los Pinares. Paula Villarroya competirá en la categoría infantil femenina, mientras que Berta Villarroya lo hará en cadete femenina. Por su parte, Héctor Altabás, de Cantavieja, formará parte del grupo en la categoría cadete masculina. Los tres afrontan así una nueva etapa en su formación deportiva, con la oportunidad de continuar progresando dentro de la estructura de tecnificación aragonesa.

Dos jornadas de pruebas en Peñarroya de Tastavins

Los tres jóvenes consiguieron su plaza tras participar en las jornadas de evaluación organizadas en Peñarroya de Tastavins, donde se dieron cita corredores de distintas categorías procedentes de diferentes puntos de Aragón. El proceso de selección se desarrolló durante dos jornadas en las que los aspirantes tuvieron que demostrar tanto su condición física como sus habilidades técnicas y aptitudes para desenvolverse en la montaña.

Las pruebas incluyeron recorridos adaptados a las diferentes edades. Los participantes de categoría infantil completaron un trazado de 6 kilómetros y 200 metros de desnivel positivo, mientras que los cadetes afrontaron una distancia de 11 kilómetros con 500 metros de desnivel positivo. La exigencia de ambos itinerarios permitió valorar la resistencia, la capacidad de esfuerzo y la adaptación de los corredores a las características del terreno.

No obstante, la evaluación no se limitó únicamente a los resultados deportivos. Los responsables del proceso también tuvieron en cuenta otros aspectos técnicos y personales considerados fundamentales para el desarrollo de los jóvenes atletas en una disciplina que combina preparación física, habilidad y conocimiento del entorno natural.

Tras completar las pruebas, se configuró un grupo de 40 deportistas, con 30 integrantes y otros 10 corredores incluidos en el grupo de observación. Entre los seleccionados se encuentran los tres representantes del Maestrazgo, que ven recompensado su esfuerzo y dedicación a las carreras por montaña.

El trabajo de cantera da sus frutos

La incorporación de Paula y Berta Villarroya y Héctor Altabás al grupo de tecnificación supone también un reconocimiento a la labor de promoción del deporte base que se desarrolla desde hace años en el Maestrazgo. En este ámbito desempeñan un papel destacado el Club Maestrazgo-Els Ports y la A.D. Villarroya, dos entidades que contribuyen a la formación de jóvenes deportistas y al impulso de las carreras por montaña en el territorio.

A este trabajo se suma la Escuela Base de Atletismo de la Comarca del Maestrazgo, que lleva años acercando la práctica deportiva a niños y jóvenes de diferentes municipios. Su actividad permite fomentar la participación desde edades tempranas y ofrecer una base de formación a quienes desean continuar progresando en el atletismo y otras disciplinas relacionadas.