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24 MAY 2026|

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Nonaspe invertirá 350.000€ en el arreglo de cuatro céntricas calles

Se remodelará el pavimento y el saneamiento y abastecimiento de las vías Eras, Eras Bajas, Portal Nou y Pau

Vista de la calle Eras, una de las cuatro vías que se arreglarán en Nonaspe / A. Zurita
Vista de la calle Eras, una de las cuatro vías que se arreglarán en Nonaspe / A. Zurita

La COMARCA24 05 2026

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ActualidadInfraestructuras

El Ayuntamiento de Nonaspe va a acometer este año la renovación de redes y pavimentación de cuatro céntricas calles de la localidad con 1.475 metros cuadrados de longitud en total: Eras (344m2), Eras Bajas (322 m2), Portal Nou (175 m2) y Pau (633 m2). La obra, con un presupuesto de 353.000 euros del programa + Provincia de la DPZ, ya se ha adjudicado a una de las cuatro empresas que se han presentado al concurso.

Los viales sobre los que se actuará disponen de un pavimento de hormigón que se encuentra en mal estado debido al tránsito de vehículos y al paso del tiempo. Por ello, se ha decidido acometer las obras necesarias para la renovación del pavimento existente así como las instalaciones de saneamiento y abastecimento con el fin de mejorar el servicio y facilitar el tránsito de vianantes.

El alcalde, Fernando Taberner, explica que se ha mantenido una reunión con la adjudicataria para planificar las obras e intentar que no perjudiquen las celebraciones del municipio, al tratarse de vías muy transitadas. La intención es comenzar en septiembre después de las fiestas del 23 al 27 de agosto, aunque tampoco se quiere llegar a navidades con las calles levantadas. «La intención es encajarlas en esas fechas para que no perjudique ni a las patronales ni a Navidad si se puede», explica el primer edil nonaspino.

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Se construirá una potabilizadora

La otra obra importante que acometerá Nonaspe este año con subvención de la DPZ es la de la construcción de una potabilizadora para mejorar la calidad del agua de boca y adaptar las infraestructuras a la normativa sanitaria vigente. La obra salió a licitación por 217.000 euros y se podían presentar ofertas hasta el pasado lunes.

La intervención no se limita a la construcción de la ETAP. El documento técnico recoge también el acondicionamiento de una balsa ya existente, que pasará a funcionar como depósito regulador, la ejecución de un nuevo pozo de bombeo y la construcción de una casa de válvulas destinada a albergar los sistemas de control y automatización. Todo ello se ubicará en una parcela municipal próxima a las actuales instalaciones de almacenamiento de agua potable.

El sistema diseñado permitirá completar todo el ciclo del agua, desde la captación hasta la distribución, incorporando procesos de pretratamiento y filtración para garantizar su calidad conforme a la normativa estatal. El tratamiento se realizará mediante filtración en lecho mixto de sílex y antracita y deja fuera los procesos de ósmosis inversa.

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