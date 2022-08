La nueva Ley de Bienestar de los Animales busca ampliar sus derechos para evitar el maltrato

«Por fin habrá una normativa que se podrá aplicar en los casos de abandono y maltrato animal», expone orgulloso Jesús Hernández, secretario de ADAMA, la Asociación de Defensa de los Animales ‘Mejores Amigos’ de Caspe. Es su reacción a la aprobación del anteproyecto de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, que tuvo lugar a inicios del mes de agosto. La nueva norma plantea derechos y prohibiciones que hasta el momento no estaban presentes respecto al bienestar de los animales; y busca establecer un marco común para toda España de obligado cumplimiento.

Las principales novedades respecto a normativas anteriores son varias. En primer lugar, se pone fin al sacrificio animal, a excepción de aquellos que deban llevarse a cabo por causas sanitarias o de seguridad. También se incluyen nuevas medidas contra el abandono. Se endurecen las penas por maltrato. Además, se prohíben las exhibiciones con animales, por lo que no tendrán continuidad los circos que usen animales salvajes y, del mismo modo, los zoológicos se convertirán en centros de conservación de especies autóctonas. Por último, se elimina el término «PPP» (Perro Potencialmente Peligroso), que se sustituirá por la denominación «perro de manejo especial».

Una de las principales claves del anteproyecto es que a partir de su aprobación los animales se considerarán «seres sintientes», lo que cambia notablemente la situación en la que se encuentran en caso de que haya maltrato. Así pues, se prohíben de igual manera prácticas como el tiro al pichón y las peleas de animales. Además, la norma introduce la obligación de que los criadores de perros estén en un registro oficial, mientras que los propietarios deberán hacer un curso de formación gratuita.

Desde ADAMA consideran que esta nueva normativa traerá bienestar a muchas mascotas. Esperan que la nueva Ley se traduzca en menos casos de maltrato entre los animales que llegan a la protectora caspolina. Además, recuerdan que hay muchas situaciones en las que los animales sufren, no solo aquellas en las que se ejerce la violencia de manera explícita. «Por maltrato se entienden muchas situaciones, como el hecho de dejar a una mascota encerrada en el balcón un tiempo largo, por ejemplo», señala Hernández.

Se espera que para finales de este año o principios del siguiente, si todo sigue su curso, esta Ley esté aprobada y haya entrado en vigor.

Tres años de prisión

Se establece, además, la reforma del Código Penal para endurecer las penas por maltrato animal, que pueden llegar hasta los dos años si el ejemplar muere; y hasta los tres años si concurre más de un agravante.

Se consideran infracciones «muy graves» el sacrificio de animales no autorizado, la muerte asistida de animales con medios inadecuados, el adiestramiento y uso de animales para peleas y riñas, el consumo humano de animales de compañía, «dar muerte a gatos comunitarios fuera de los casos autorizados en l Ley», la cría y comercio no autorizado, el uso de animales en actividades prohibidas, «en particular en actividades culturales y festivas, en atracciones mecánicas, carruseles de feria, así como el uso de especies de fauna silvestre en espectáculos circenses».