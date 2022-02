El nuevo contrato de ambulancias de Aragón aumentará en 80 el personal y «mejorará» los tiempos de llegada

El Servicio Aragonés de Salud está ultimando una nueva propuesta para reorganizar el transporte sanitario urgente en Aragón, con el objetivo «general de mejorar el modelo de atención integrado garantizando siempre la equidad en todo el territorio». “Este servicio es fundamental para vertebrar el territorio y garantizar la equidad en su acceso de todos los aragoneses. Y debíamos mejorarlo y adaptarlo a la realidad actual de nuestra comunidad”, ha explicado el gerente del Salud, José María Arnal, que ha comparecido esta mañana en rueda de prensa junto a la gerente del 061 Aragón, Amparo García.

De esta forma, el nuevo modelo, que se adecuará a una sociedad más demandante y con unas características sociodemográficas definidas, para proporcionar unos recursos operativos «de manera inmediata, mejorando los vehículos, su equipamiento sanitario y la competencia de sus profesionales», tal como han destacado los gerentes. Según ha concluido Arnal, los recursos estarán «mejor dotados», tanto en personal como en equipamiento, y «mejor distribuidos», con lo que se recortan los tiempos de respuesta.

Para poder llevarlo a cabo aumentan la previsión de personal, con un incremento mínimo en torno a 80 personas, y las horas de presencialidad semanal de los recursos, que pasarán de unas 2.000 a más de 5.000. En cuanto a las ambulancias previstas para la atención de la urgencia, habrá únicamente dos tipos: Soporte Vital Básico (SVB), que cuenta con conductor y técnico y es activado en caso de traslado técnico; y Soporte Vital Avanzado (SVA), donde se incluyen las UME (médico, enfermero, conductor y técnico) y las UVI (conductor, médico y enfermero), y que se utilizan cuando se prevé una necesidad de asistencia sanitaria en ruta.

Desparecen del ámbito de la urgencia por tanto las ambulancias convencionales, que según la normativa vigente no son vehículos acondicionados para la asistencia sanitaria en ruta y que por sus propias características no se utilizan para atender la urgencia sanitaria. “Este cambio no implica un empeoramiento en el servicio de los municipios afectados, más bien al contrario, ya que con la nueva organización se garantiza un menor tiempo de respuesta en cualquier parte del territorio”, ha señalado Amparo García.

Siete de las actuales ambulancias convencionales pasan a ser SVB, aplicando en la decisión criterios de población, demanda asistencial, acceso a servicios sanitarios y otros recursos móviles, comunicaciones e isocronas. Además, los SVB centralizados territorialmente para dar servicio al resto de municipios aumentarán su presencialidad lo que permite reducir en al menos 15 minutos la activación del recurso (las ambulancias convencionales no cuentan con conductor de presencia física y por ello siempre tienen un tiempo de activación de quince minutos). “Con esta distribución, cualquier ciudadano está a menos de 30 minutos de un soporte vital básico”, ha concluido la gerente del 061.

De esta forma, en la nueva propuesta del Salud los SVB suben a 52 y los vehículos de este tipo con presencialidad las 24 horas del día pasan de seis a 20, incluyendo los fines de semana. También se incrementa el número de vehículos de SVB especiales para condiciones climatológicas adversas, que pasan de 6 a 11, y se incorporan dos nuevos dispositivos: un SVAE (que cuenta con enfermero, TES y conductor) para dar soporte a traslados de secundarios entre hospitales; y el vehículo de intervención rápida (VIR), una unidad de apoyo para la ciudad de Zaragoza que cuenta con médico, enfermero y técnico.

Cabe recordar que la prestación del transporte sanitario urgente se lleva a cabo a través del 061 Aragón, que moviliza el recurso «más adecuado» para cada caso atendiendo a criterios de gravedad, proximidad y disponibilidad. El Salud mantiene el control sobre la actividad principal, que es la atención sanitaria de urgencias y emergencias, a través del 061 y de los centros de salud, y solo subcontrata las actividades complementarias, como conductores, técnicos y vehículos. La actual adjudicación concluye este año, por lo que en los próximos días se publicará el pliego de condiciones para la nueva adjudicación del servicio.

Previo a su elaboración se ha monitorizado la actividad de todos los recursos actuales desde el 1 de agosto de 2018, para poder «adecuar los servicios requeridos en el mismo a la demanda y necesidades reales de los aragoneses». El presupuesto de licitación previsto supera a la actual adjudicación en más de cuatro millones de euros anuales.