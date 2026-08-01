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01 AGO 2026|

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Las obras para evitar el derrumbe de la Fábrica Roda de Valderrobres podrían empezar en septiembre: «Queremos sacar todo para ver qué hay debajo»

Repavalde invertirá 206.000 euros para consolidar y reparar los muros así como para tratar de localizar antiguos restos ubicados en el espacio. Se estudiará un futuro uso turístico

Estado en el que se encuentra la Fábrica Roda de Valderrobres. / M.J Salvador
Estado en el que se encuentra la Fábrica Roda de Valderrobres. / M.J Salvador

Alba Zurita01 08 2026

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ActualidadInfraestructuras

Las obras para evitar el derrumbe de la antigua Fábrica Roda de Valderrobres podrían empezar en septiembre. La Fundación Valderrobres Patrimonial ha obtenido los permisos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) tras más de un año de consultas y ahora esperan empezar las obras entre septiembre y octubre y finalizarlas entrada la primavera. Queda pendiente la licencia municipal, aunque no se han presentado alegaciones.

Repavalde invertirá 206.000 de fondos propios y el objetivo es localizar restos antiguos de la ya extinta fábrica de papel que data del siglo XVIII. De hecho, todavía se conservan tres grandes pilas vinculadas a la producción de papel, aunque se desconoce si bajo los escombros permanecen otros elementos originales, restos cerámicos o partes del antiguo pavimento. De forma paralela, se consolidarán los muros que todavía permanecen en pie para frenar el deterioro del conjunto.

"Calculamos que hay un metro y medio de escombro, queremos sacar todo para ver qué hay debajo del suelo original. Primero veremos si aparecen fragmentos y después ya veremos que utilidad se le puede dar", explica Manuel Siurana, presidente la Fundación Valderrobres Patrimonial. El espacio ha sufrido dos grandes riadas, la de los años 50 y el 2000. Se han acumulado escombros dentro y ha aparecido vegetación y es muy complicado entrar dentro hasta que no se inicie la excavación.

Futuro uso turístico

La fábrica podría alcanzar un uso turístico si al finalizar las obras de consolidación de los muros y excavación los hallazgos permiten reconstruir y explicar la actividad industrial desarrollada en este espacio hasta el siglo XX. La fundación dispone de un presupuesto de un millón de euros para darle uso cultural, aunque prefieren ser cautos a la espera de conocer lo que hay dentro. "Se ven tres picas para trabajo de las fábricas de papel que nadie se pudo llevarse porque son súper pesadas", insisten.

Este inmueble es uno de los mejores exponentes del patrimonio histórico industrial del Matarraña. Fue construida en la última década del siglo XVIII para la elaboración de papel, en un momento en que la cuenca alta, con 16 fábricas (cuatro en Valderrobres), se transformó en un centro neurálgico de la fabricación de este producto. Estuvo activa hasta la primera mitad del siglo XX, cuand fue desmantelada, quedando únicamente en pie los muros perimetrales y algunos elementos interiores.

Un arduo proceso

La ya extinta Fábrica de papel Roda de Valderrobres se encuentra ubicada en la margen derecha del río Matarraña, zona perteneciente a la CHE. Para salvarla, la fundación compró en 2024 el inmueble y tuvo que presentar una declaración responsable al organismo de viabilidad que alargó en el tiempo todo el proceso.

Una vez adquirida, los integrantes recopilaron la documentación necesaria para arrancar las obras y la presentaron a la CHE en agosto de 2025. Sin embargo, no obtuvieron una respuesta hasta más de seis meses después, y, además, se añadía otro requisito que anteriormente no se había especificado. Concretamente "suscribir una declaración responsable en la que se exprese que se conoce y se asume el riesgo existente", ya que "la zona de actuación es inundable".

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