Irene Ciércoles, de los primeros largos en Andorra a competir con las mejores de Europa: «He entrenado para llegar aquí»

Su presencia en Alcañiz llega después de un año especialmente intenso, en el que con solo 16 años ha dado el salto al máximo nivel absoluto . Tras proclamarse campeona de Europa júnior, la andorrana firmó una histórica actuación en el Europeo absoluto de París , donde terminó quinta en los 100 metros espalda, disputó varias finales de relevos y contribuyó a siete récords de España. Ahora, con el Mundial de piscina corta de diciembre en el horizonte, Ciércoles repasa en esta entrevista para La COMARCA sus inicios en el territorio, el camino que la ha llevado hasta la élite y los retos que tiene por delante.

Irene Ciércoles (Andorra, mayo de 2010) ha regresado este domingo al territorio en un día especialmente significativo. La nadadora andorrana ha sido una de las protagonistas de la inauguración de la nueva piscina climatizada de Alcañiz , una instalación de 25 metros que amplía las posibilidades para la práctica y la competición de los deportes acuáticos en el Bajo Aragón. Ciércoles , que de pequeña ya acudía a nadar a Alcañiz y que dio sus primeros pasos junto a familiares y entrenadores del territorio, ha participado en una exhibición junto al Club Natación Bajo Aragón.

Hoy eres una de las protagonistas de la inauguración de esta nueva piscina climatizada de Alcañiz. ¿Qué significa para ti que hayan contado contigo para un día tan especial?

Hombre, es un orgullo. Sobre todo cuando recuerdo que yo de pequeña ya venía aquí a nadar al lado de mi pueblo, Andorra. Así que es impresionante y todo un orgullo.

Tú has tenido que desplazarte para entrenar y competir al máximo nivel. ¿Qué habría supuesto para la Irene niña tener una piscina como esta cerca de casa?

Hubiese sido increíble, pero la piscina del pueblo tampoco estaba mal y los entrenadores que teníamos hacían todo lo que podían, así que estuvo bien.

Has estado en grandes escenarios. Sin ir más lejos en París en el último Europeo absoluto. ¿Cómo defines estas instalaciones frente a las grandes piscinas de las competiciones internacionales?

Se ve bastante bien. Es bastante amplia, por lo que yo creo que será perfecta para entrenar y competir.

Aquí van a entrenar el Club Natación Bajo Aragón y la sección de triatlón del Club Tragamillas, además de los usuarios de las actividades municipales. ¿Hasta qué punto una instalación así puede ayudar a que crezca la natación y otros deportes acuáticos en el Bajo Aragón?

Muchísimo. La verdad es que después de haber visto dónde entrenaban y lo que consiguen… Ahora con esta piscina va a ser increíble todo lo que van a llegar a conseguir.

Tú eres bajoragonesa y tienes una relación muy cercana con este territorio. ¿Qué recuerdos tienes de tus inicios en Andorra y qué ha supuesto para ti crecer teniendo tan cerca una zona con tanta tradición deportiva?

Es un orgullo. Desde muy pequeña empecé a nadar con mi tía Elisa, quien me llevaba a la piscina, y ver cómo he ido creciendo es increíble. Me da mucha alegría y ternura también ver cómo empecé y ver donde estoy ahora.

Desde aquel salto inicial hasta llegar a competir al máximo nivel, ¿en qué momento sentiste que la natación podía convertirse realmente en algo más que una afición?

Cuando me mudé a Barcelona, dejé el waterpolo y me fui a un club más grande, como el Club Natació Sant Andreu, vi que ya podía empezar a hacer grandes cosas. Luego gracias al entrenador con el que he estado cinco años, que me ayudó un montón. Desde entonces ya fuimos disparados hacia arriba.

Este año has vivido experiencias muy importantes, especialmente en el Europeo absoluto en el que con solo 16 años terminaste quinta en los 100 espalda y participaste en varios relevos. Ahora, con algo más de perspectiva, ¿qué recuerdas de aquel campeonato?

La verdad es que con mucha alegría y mucha ilusión. Al principio ni me lo creía, pero cuando me paraba a pensar, me decía a mi misma: esto me lo he ganado con todo el esfuerzo que hemos estado poniendo durante todas estas temporadas. Así que es la recompensa que llevamos buscando desde hace muchos años.

¿Cómo es nadar al lado de algunas de las mejores nadadoras de Europa y que hayas podido competir de tú a tú frente a ellas?

Es increíble ver que he nadado en la misma serie donde se ha batido un récord del mundo. Para mí era algo impensable. Pero poco a poco vas pensándolo y te vas convenciendo a ti misma de que has entrenado para llegar hasta aquí. Así que estoy muy contenta.

Antes de llegar a Cataluña, ¿qué importancia tiene en tu carrera deportiva tus inicios en el territorio, tus primeros entrenadores y toda la gente que siempre has tenido detrás?

Desde pequeñica he entrenado con mi tío Ángel y con Carlos, que han sido los mejores entrenadores. Daban todo de sí para que todo saliera perfecto. Además, tuve un equipo increíble. Aún me acuerdo del Campeonato de Málaga junto a Miguel y Aitor. Los inicios son inolvidables.

Después de todo lo vivido este año, ¿qué objetivos te marcas ahora? ¿Hay alguna competición o algún reto que tengas especialmente señalado?

Ahora dentro de poco, en diciembre, tengo el Campeonato del Mundo en corta. Se trata del campeonato más importante que tenemos a la vista y a ver qué sucede.

¿Y algún objetivo?