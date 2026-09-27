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27 SEP 2026|

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Ejulve se reencuentra con sus raíces en la primera edición del festival ‘Enraizados’, que reúne a 400 personas

La cita ha llenado la localidad de arte y memoria comunitaria durante todo el fin de semana con actuaciones de creadores vinculados a Ejulve y con escenarios de profundo significado familiar

Una de las actividades de la programación de 'Enraizados'./ Raquel Ayarza
Una de las actividades de la programación de 'Enraizados'./ Raquel Ayarza

Gema Romero27 09 2026

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Ejulve ha vivido un histórico reencuentro con su patrimonio y su memoria colectiva tras la celebración de la primera edición del festival cultural 'Enraizados'. La cita ha reunido a cerca de 400 personas durante todo el fin de semana y de todas las edades debido a la amplia oferta gratuita de actividades sobre cine, música, literatura y danza. El evento, impulsado por la Asociación Cultural Majalinos, hacen un balance positivo: "mejor que perfecto". Además, destacan la respuesta de vecinos y visitantes ya que situó la cifra de asistentes la han superado con creces.

'Enraizados' tiene un fuerte componente de arraigo e identidad territorial, articulado sobre la premisa de invitar a artistas y creadores que poseen lazos familiares o raíces directas en la localidad. Raquel Ayarza, de la asociación, ha explicado su origen: "queríamos que gente de origen ejulvino expusiera en nuestro pueblo el talento. Así logramos en valor todo ese vínculo que tenemos con el territorio y el arte".

De hecho, este sentido de pertenencia se ha extendido hasta en la búsqueda de los escenarios, para "lograr una conexión directa con la memoria histórica de cada participante". Así, la cantante Julia Pascual ofreció su concierto justo enfrente de la casa derribada de su bisabuela; el escritor Jesús Calvo protagonizó un recital de su obra Memorias de la raíz en la Masada de La Solana, lugar donde nació y se crió; y la bailarina Laura Fantova, integrante de la compañía Danza Spin, actuó en el trinquete del Ayuntamiento como homenaje a su abuela, quien fuera la antigua alguacila encargada de pregonar los bandos del pueblo.

Jesús Calvo protagonizó un recital de su obra Memorias de la raíz en la Masada de La Solana./ Raquel Ayarza
Jesús Calvo protagonizó un recital de su obra Memorias de la raíz en la Masada de La Solana./ Raquel Ayarza

Sentimiento de arraigo

El impacto de las actuaciones ha despertado la emoción del público y los propios intérpretes, uniendo a niños, adultos y mayores ante propuestas de alta calidad artística. Por ello, Raquel ha destacado: "Lo importante que son nuestros orígenes, las raíces y nuestra cultura". Esto demuestra que el festival ha reconectado con las raíces de Ejulve "reactivando el orgullo de pertenencia al municipio".

Detrás de esta iniciativa se encuentra un equipo de tres organizadoras que asumieron la gestión directa del evento, contando con la indispensable colaboración de vecinos y colaboradores locales para labores de apoyo, montaje e infraestructuras. Así, Pili Martín, Raquel Ayarza y Josefina Gracia son el vivo reflejo de que "un poquito de cada uno hace mucho para todos". Las jornadas se enriquecieron además con proyecciones cinematográficas como La Furgo, talleres centrado en el uso tradicional del espliego y visitas guiadas a la Ermita de San Pascual, al casco histórico y al Centro de Interpretación del Maestrazgo.

Debido a la buena acogida de la primera edición de 'Enraizados', Ayarza ha asegurado que el certamen continuará con próximas ediciones: "Tiene recorrido porque hay capacidad, espacios y gente comprometida colaborando para que todo salga bien".

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