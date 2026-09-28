El Micelios de Alcañiz se alza con la tapa con más chispa y Hotel Andorra Sierra de Arcos, mejor tapa para celíacos del concurso de Jamón de Teruel

La hostelería del territorio ha vuelto a destacar en el Concurso Provincial de Tapas Jamón de Teruel.

El GastroBar Micelios de Alcañiz ha recibido la mención especial a la tapa con más chispa Coca-Cola por su propuesta La punta del Cimborrio. Por su parte, el Hotel Andorra Sierra de Arcos ha sido distinguido con el premio a la mejor tapa apta para celíacos gracias a Ajaraca.

El máximo galardón de esta edición fue para Pura Cepa Vermú, de Teruel, con su tapa Ábrete Sésamo. La propuesta se proclamó Mejor Tapa Jamón de Teruel 2026 y obtuvo también el premio del público, con 813 votos y una valoración media de 4,83 sobre 5, además de ser la más votada en Instagram. Junto a los establecimientos de Alcañiz y Andorra, el concurso concedió menciones especiales a Crisol mudéjar, de El Portal de Guadalaviar, por el mejor maridaje con Viñas del Vero, y a Tesoro mudéjar, del Taller de Cocina de Teruel, por el mejor maridaje con Cerveza Turia.

Los reconocimientos sitúan a dos establecimientos del territorio entre los protagonistas de una edición que reunió a doce finalistas de distintos puntos de la provincia. Durante la mañana, los aspirantes volvieron a elaborar sus tapas en la Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel ante un jurado profesional encargado de valorar aspectos como la creatividad, el sabor, el equilibrio de los ingredientes, el protagonismo del Jamón de Teruel y de la carne de Cerdo de Teruel o la utilización de productos de proximidad.

Además de los premios otorgados a los establecimientos premiados, en el acto se ha aprovechado para hacer entrega de diferentes premios y regalos a los ganadores del sorteo realizado entre los cerca de 4000 votos emitidos para valorar las tapas por el público. Los 5 ganadores han recibido respectivamente, un Jamón de Teruel, 2 visitas a la bodega Viñas del Vero para 2 personas, 1 lote de cervezas Turia y un lote de Coca Cola.

La cita, organizada por la Asociación Teruel Empresarios Turísticos y el Consejo Regulador del Jamón de Teruel ha vuelto a reunir a profesionales de la hostelería de toda la provincia en uno de los principales escaparates gastronómicos dedicados al producto turolense. El acto ha estado presidido por los presidentes de las entidades organizadoras Elena Marco, Presidenta de Teruel Empresarios Turísticos y Ricardo Mosteo, Presidente del Consejo Regulador del Jamón de Teruel quienes han sido los encargados de entregar el premio a la mejor Tapa Jamón de Teruel, acompañados por autoridades y patrocinadores asistentes al acto.

El concurso es una iniciativa de la Asociación Teruel Empresarios Turísticos, en colaboración con el Consejo Regulador del Jamón de Teruel y un año más ha contado con el patrocinio de las marcas Cerveza Turia, Viñas del Vero y Coca Cola, además de la colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Teruel, Caja Rural, Diputación de Teruel y el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Turismo.