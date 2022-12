El Parador de Alcañiz instalará cuatro aerogeneradores para autoconsumo energético

El Parador de Alcañiz contará a finales de este 2023 con cuatro aerogeneradores que permitirán sobrellevar el elevado coste energético del establecimiento hostelero, que este año se ha incrementado en un 217%. «Una de las premisas de Paradores es que sean rentables, y esto nos lleva a tomar medidas que en principio pueden parecer drásticas. Lo hemos estudiado y vamos a apostar por ello porque nos va a ayudar a mantener la cuenta de explotación en números verdes», argumentó Alberto Hernández, director del Parador de Alcañiz.

El objetivo es alcanzar el autoconsumo total en el primer trimestre de 2024, para lo que será necesaria la instalación de cuatro molinos en la zona alta del cerro. El proyecto, que ya tiene el visto bueno del Ministerio, prevé la instalación de estos aerogeneradores en los cuatro puntos cardinales del promontorio rocoso que preside la ciudad. «En estos momentos estamos tramitando los permisos necesarios. Quedará resolver el concurso que está a punto de sacarse a licitación y luego la instalación propiamente dicha de los cuatro molinos», detalló Hernández.

Respecto al impacto ambiental de la instalación, desde la dirección del Parador de Alcañiz señalan que no es algo que les preocupe especialmente. «El informe que se nos ha emitido es favorable, con lo que no es una cuestión de opinión, sino de lo que los expertos hayan expuesto», concluyó Hernández. A este respecto, desde el Ayuntamiento de Alcañiz apuestan por integrar los aerogeneradores en el conjunto histórico del Castillo. «Es un edificio histórico, Bien de Interés Cultural y habrá que ver cuál es el diseño de los aerogeneradores para que no desentonen con el conjunto«, explicó el alcalde de la ciudad, Ignacio Urquizu.

Desde el Consistorio tienen una visión favorable del proyecto, pues, según argumentan, son «grandes defensores de las energías renovables», aunque no ocultan que inicialmente supuso toda una sorpresa. Insisten en que se está todavía «en un proceso de diálogo» dadas las numerosas implicaciones de la instalación de los aerogeneradores en pleno centro de la ciudad. De hecho, plantean poder llegar a un acuerdo para poder delimitar el horario de uso de los molinos, a fin de evitar que puedan suponer un inconveniente o incluso condicionar la intensa actividad cultural que se lleva a cabo en verano en el Anfiteatro Pui Pinos.

No obstante, tal y como informó el propio alcalde, el Ayuntamiento de Alcañiz convocará próximamente un Consejo de Ciudad al que invitarán a todas las asociaciones y vecinos para que puedan pronunciarse al respecto. Tampoco descartan llevar a cabo un referéndum popular que permita conocer cuál es la opinión mayoritaria de los ciudadanos, aunque, como señaló el propio alcalde, para eso es necesario pedir permiso previamente al Gobierno Central porque «como se sabe, uno no puede convocarlo cuando quiera».