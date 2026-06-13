El multiservicio de Vinaceite, en el primer concurso ‘Sabores con historia’: «Nuestro objetivo es que la gente se vaya contenta y que vuelva»

Un café, otro café, un almuerzo para cuatro, para tres; un café, otro café... Y así hasta la hora de comer con permiso del vermú. Las mañanas son movidas en el multiservicio de Vinaceite, un establecimiento que unifica bar, restaurante y punto de lectura e información turística y cultural. Al frente están Luis Emilio Tamayo y Luz Mery Fernández, el matrimonio que se hace cargo desde el pasado 1 de octubre y que, por lo tanto, ha pasado su primer invierno. "Han pasado las flacas y ahora esperamos las vacas gordas", ríe él en referencia a la dureza de los inviernos en los pueblos.

Bromea pero no le falta razón, aunque en su caso, conoce perfectamente lo que supone llevar un bar en el medio rural turolense. Se dedica a la cocina, y su esposa es quien está de cara al público como camarera, y ambos atesoran amplia experiencia en hostelería y en la provincia turolense. "Supimos de este multiservicio por un amigo de Teruel que es repartidor por la zona y conoce muchos pueblos y a mucha gente y nos recomendó venir", dice.

Combinan su trabajo con añadir aprendizaje y acuden a formaciones de la mano de Multiservicios Rurales, DPT y Cámara de Comercio. La última fue a mediados de mayo en la Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel, donde conocieron secretos y trucos en cocina tradicional que aplicar en su día a día. De aquella formación salió un novedoso certamen para deleite de los paladares de la clientela y el establecimiento es uno de los participantes del I Concurso 'Sabores con Historia' de platos tradicionales elaborados durante el curso. La propuesta de Vinaceite -la única del territorio- es rabo de toro y se puede degustar hasta el 25 de junio, que es cuando termina el concurso que decidirá el público con los votos en la web multiserviciorural.com.

La pareja, que llegó a España desde Colombia en 2004 por primera vez a Teruel, llevaba en ese momento El Claustro de Valdealgorfa pero, por motivos de salud, se les quedó grande y buscaban algo de tamaño más reducido y "más manejable". Aparte de las optimistas palabras de su amigo, "que se han cumplido", que el Ayuntamiento ofreciese también alojamiento fue la clave para decidirse por optar a la licitación. "Si no hubiera sido por eso, ni lo intentamos. En hostelería se suele terminar la jornada muy tarde y no es cuestión de estar cada noche en carretera", apunta.

Abren de martes a domingo. Ofrecen el servicio de barra diario con cafés y almuerzos, pero también comidas y cenas. Lo hacen con una carta no muy larga pero ajustada. "Lo que hay es lo que ofrecemos y tenemos", añade. Las tostadas están teniendo éxito, así como el bocadillo de calamares, entre otras muchas viandas. Buena parte de su público, además de la gente de diario como "las señoras del café y la gente del campo", son los trabajadores de obras de la zona. Los fines de semana, se suman vecinos de otros pueblos o gente que visita el territorio. No hace mucho recibieron a un grupo de diez personas que estaba conociendo el yacimiento Cabezo de Alcalá en Azaila, llamó y se le preparó la comida. "Intentamos hacerlo lo mejor posible para que la gente se vaya a gusto y, sobre todo, para que vuelva", añade y celebra que haya personas que acuden porque lo buscan y no solo por el mero hecho de pasar por allí. Fines de semana reciben la visita de vecinos y también de grupos de poblaciones cercanas.

"Por nuestra parte está yendo muy bien, espero que por parte de la gente también porque nos acogieron muy bien desde el primer momento", apunta Tamayo. "Desde el principio, muy bien con ellos. Aquí no hay más bares y los dos meses que estuvo cerrado se notó mucho porque es el punto de encuentro de todo el mundo. Los comentarios son todos buenos, la gente destaca el servicio y lo recogido y limpio que está siempre todo", añade el alcalde, Luis Ezquerra, que ya les advirtió de la dureza del mes en el que comenzaban. Con todo, aunque octubre con las fiestas del Pilar en Zaragoza y con las patronales locales recién pasadas no fue muy alegre en caja, noviembre se animó. Sin ser tampoco el mejor, sirvieron varias cenas de quintos. "Ya estamos acostumbrados y sabemos que en los pueblos hay fechas y momentos en los que se trabaja más y menos, pero está bien que se avise", sonríe Tamayo, que aguarda con expectación la época estival.

En verano, al frente de las piscinas

"Ya estamos acostumbrados y sabemos que en los pueblos hay fechas y momentos en los que se trabaja más y menos, pero está bien que se avise", sonríe Tamayo, que aguarda con expectación la época estival en la que se harán cargo del bar de las piscinas. Es el lugar por excelencia de reunión de todos los vecinos mientras está abierta la piscina, tanto si acuden a darse un baño como si no, y es la garantía de seguir dando servicio. Cuenta, además con una amplia terraza exterior.