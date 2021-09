«El periodismo científico va a ser la especialización estrella del siglo XXI»

El periodista científico Antonio Calvo Roy ha cerrado este sábado el curso de periodismo de Alcañiz con la charla ‘El boom de las renovables, su impacto y el capital natural. ¿Cómo abordar la sostenibilidad y el desarrollo rural?’ , abierta a todo el público y que ha contado con un gran seguimiento.

Calvo Roy ha destacado que el periodismo científico va a ser la «estrella» del periodismo del siglo XXI porque «no hay ningún debate social en la actualidad que no cuente con un debate científico notable. No solo por la pandemia del coronavirus sino porque el «gran reto» de nuestra época es el cambio climático, que nos está poniendo en el espejo como sociedad. «Si queremos una sociedad enterada hay que otorgarle las herramientas para que conozca lo que ocurre. Los periodistas científicos tenemos el cometido de dotar a la población de opinión y criterio para que tengan su criterio, no el nuestro», ha afirmado.

Por ello, el actual director de Sostenibilidad del Grupo Red Eléctrica, empresa de la que también fue director de comunicación, ha animado a los jóvenes a adentrarse en el periodismo científico, para lo que es necesario tener «fuentes y especialización». «Te permitirá saber de qué estás hablando y tener las fuentes necesarias para contrastar y contextualizar las informaciones que se publican en las revistas científicas. Estas publicaciones ahora adelantan embargados sus temas a las redacciones lo que tiene un problema, están marcando la agenda. Pero, ¿nos dicen lo que es importante o lo que a ellas les parece importante?», se ha preguntado.

Calvo Roy también ha hablado de las energías renovables y ha opinado que deben crecer en España pero sin dejar a nadie atrás, de una forma justa y repartiendo equitativamente costes y beneficios. Para el periodista, uno de los problemas de su polémica implantación, sobre la que han versado las preguntas del público, es su falta de transparencia. «No se pueden ubicar renovables en contra de los territorios, sería un disparate monumental. Es necesario más diálogo y política», ha afirmado el periodista, quien también ha apuntado que la seguridad, la protección ambiental y el precio «son tres elementos complejos que requieren de un análisis político fino que no siempre se hace».