La secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, ha advertido este domingo en Teruel de que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre serán decisivas para el futuro de los derechos sociales en España. Durante la presentación de las candidaturas socialistas por la provincia, encabezadas por Herminio Sancho al Congreso y María José Villalba al Senado, la dirigente ha reivindicado las medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de salarios, pensiones y empleo, al tiempo que ha alertado de los posibles retrocesos que, a su juicio, supondría un Ejecutivo del PP y Vox.

El acto, celebrado en la plaza del Seminario de la capital turolense, ha servido para presentar a los representantes socialistas de cara a la cita electoral y poner en valor el balance de los últimos años de Gobierno. Alegría ha defendido que España ha experimentado avances significativos en derechos laborales y protección social, y ha pedido a los ciudadanos que comparen la situación actual con la existente antes de la llegada de Sánchez a la Moncloa.

Entre las medidas destacadas, ha recordado el incremento del salario mínimo interprofesional, que ha pasado de 735 euros a más de 1.200 euros, la revalorización de las pensiones conforme al coste de la vida y la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta las 19 semanas. «Imagínense quién puede desarrollar un proyecto de vida digno con 735 euros», ha señalado.

La dirigente socialista también ha puesto el foco en la evolución del mercado laboral. Según los datos expuestos durante su intervención, España ha pasado de 18 millones de trabajadores en 2018 a más de 22,5 millones, de los que más de diez millones son mujeres. Asimismo, ha destacado la reducción de la temporalidad vinculada a la reforma laboral y el refuerzo de la hucha de las pensiones con más de 20.000 millones de euros.

Críticas al PP y Vox ante unas elecciones «decisivas»

Alegría ha acusado al PP y Vox de haberse opuesto a buena parte de las medidas sociales aprobadas por el Ejecutivo central y ha cuestionado las posiciones del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, en asuntos como la memoria democrática, la eutanasia, el aborto o las políticas de igualdad. «Imagínense si tuvieran cuatro años para gobernar», ha afirmado, en referencia a las consecuencias que, según su valoración, podría tener un Gobierno de la derecha.

La secretaria general de los socialistas aragoneses ha definido las elecciones del 29 de noviembre como «unas elecciones decisivas», en las que considera que se enfrentarán dos modelos diferentes de país. También ha lamentado la normalización del insulto y el desprecio al adversario político, y ha defendido que su partido responderá con argumentos y con el balance de su gestión.

No obstante, Alegría ha reconocido que todavía quedan desafíos importantes por afrontar. Entre ellos ha situado el acceso a la vivienda, que ha identificado como uno de los principales problemas pendientes, y ha expresado su voluntad de impulsar nuevas medidas para facilitar el acceso a un hogar.

Herminio Sancho reivindica el apoyo al campo turolense

Por su parte, el cabeza de lista socialista al Congreso por Teruel, Herminio Sancho, ha centrado parte de su intervención en la defensa de los derechos sociales y en la situación del sector primario de la provincia. Sancho ha advertido de los riesgos que, a su juicio, representa el acercamiento político del PP a Vox y ha defendido la necesidad de preservar los avances conseguidos durante las últimas décadas. «No podemos permitir un paso atrás», ha manifestado.

El candidato también ha reivindicado las ayudas destinadas por el Gobierno de Pedro Sánchez a agricultores y ganaderos, y ha subrayado la importancia de acompañar al sector en su adaptación al cambio climático. En este sentido, ha incidido en la relevancia que tienen la agricultura y la ganadería para la economía y el territorio turolense, y en la necesidad de mantener políticas que permitan afrontar los retos de estas actividades.

Villalba destaca las candidaturas conjuntas al Senado

La candidata socialista al Senado por Teruel, María José Villalba, ha puesto en valor las candidaturas conjuntas de las fuerzas progresistas a la Cámara Alta, una iniciativa cuyo carácter histórico ha destacado durante su intervención. Villalba ha criticado el uso que, según ha señalado, ha hecho el Partido Popular de su mayoría en el Senado para bloquear iniciativas del Gobierno central. Asimismo, ha reivindicado el papel de las mujeres en la conquista y defensa de los derechos sociales y de igualdad. «Cada voto nuestro va a ser nuestra voz», ha afirmado, apelando a la participación electoral.

Rafa Guía defiende una lista con experiencia y renovación

El secretario general del PSOE de Teruel, Rafa Guía, ha destacado que las candidaturas socialistas combinan experiencia política y renovación generacional, con representantes de distintos municipios, edades y trayectorias profesionales.

Guía también ha explicado el simbolismo de la elección de la plaza del Seminario para celebrar la presentación. Según ha señalado, este espacio representa dos valores que considera fundamentales para el socialismo: la multiculturalidad, reflejada en la torre mudéjar de San Martín, y la libertad de expresión, simbolizada por la biblioteca. El dirigente provincial ha contrapuesto estos principios a los discursos de discriminación y censura ideológica que atribuye al PP y Vox.

El partido da por iniciado así el camino a las urnas en la provincia turolente. Este sábado Alegría también estuvo presente en un acto con los cadidatos de la provincia de Zaragoza. En esta ocasión, la representación de la candidatura del PSOE se centraliza en Debora Terraza, del PSOE de Maella.