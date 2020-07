Pilar Mustieles: «Nos tenemos que tomar las cosas en serio, esto repercute en nuestra economía»

La Comarca del Bajo Aragón-Caspe cumplió este jueves 23 de julio, un mes sumida en la fase 2 y su situación está lejos de mejorar en un futuro cercano. Parecía que el territorio comenzaba una evolución favorable la pasada semana con el anuncio de parte de Sanidad de que pasaba a una fase 2 «flexibilizada» pero la normativa se ha endurecido de nuevo por la aparición de más casos en los últimos días. Desde el pasado viernes, 17 de julio, se han registrado un total de 76 casos nuevos de coronavirus en la comarca caspolina.

Durante el pasado fin de semana (de viernes a domingo) se detectaron hasta 56 casos positivos en covid-19, y desde el lunes hasta este miércoles, han sido 20 más. Los 12 últimos se corresponden a la última jornada registrada, la del 22 de julio. 11 pertenecen a la zona de salud de Caspe y 1 a la de Maella.

La noticia del retroceso a una fase 2 más rígida la conocían los presidentes de las comarcas afectadas antes que la opinión pública en una reunión telemática celebrada este jueves por la mañana convocada por la consejera de Sanidad, Sira Repollés.

Entre los participantes se encontraba Joaquín Llop, presidente del Bajo Aragón-Caspe: «Es evidente que las medidas que hemos tomado hasta ahora no han servido para mejorar la situación, estamos dispuestos a acatar otras más rígidas y restrictivas». A petición de la consejería de Sanidad, los representantes comarcales elaborarán una lista con las empresas frutícolas existentes en cada territorio y su número de trabajadores para tenerlos controlados. Por su parte, los integrantes del gobierno comarcal se reunirán este fin de semana con el objetivo de concretar estrategias.

En cuanto a la Ciudad del Compromiso, donde hasta la fecha se han registrado más casos, se están llevando a cabo una serie de medidas por parte del Ayuntamiento con el objetivo de proteger la salud de los vecinos. Entre otras iniciativas, se están repartiendo un total de 20.000 mascarillas gratuitas desde el edificio de la Escuela Infantil Municipal (2 por habitante). La distribución realiza en la calle Fraga, en horario de 10.00 a 12.30 por la mañana y de 16.00 a 18.30 por la tarde, y se prolongará hasta el viernes 31 de julio. El requisito para adquirirlas es entregar el DNI o documentación.

«Nos tenemos que tomar las cosas en serio. No nos cansamos de repetir que hay que ser conscientes de la situación en la que vivimos. La gente no está siendo responsable y cada vez tenemos más casos, y esto no puede seguir así », explica la alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles. «A quien más perjudica es a la economía de nuestra zona, porque cuantas más restricciones tenemos menos se trabaja y se consume, estamos muy preocupados en este sentido».