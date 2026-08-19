La Policia Local de Alcañiz tiene seis agentes de baja y tuvo que cerrar el cuartel el fin de semana por falta de efectivos

Las dependencias de la Policía Local de Alcañiz permanecieron cerradas durante las mañanas del sábado y del domingo del pasado fin de semana por falta de efectivos, según ha denunciado CSIF. El sindicato alerta de un déficit de personal que, asegura, está llevando a cubrir algunos turnos con dos agentes e incluso con uno solo, pese a que el Convenio fija un mínimo de tres.

Desde el Ayuntamiento confirman que actuamente la plantilla cuenta con seis agentes de baja -tres de ellas de larga duración desde hace casi un año- aunque defienden que la situación de escasez es "puntual". Defienden que en el turno de guardia correspondiente con el último fin de semana coincidieron un permiso por paternidad y dos bajas por enfermedad común. Según puntualizan, la situación no se pudo reforzar por la inmediatez de la guardia y por la época estival. "Sabemos que es verano y que la gente tiene derecho a organizar su descanso y sus vacaciones. Ha sido un problema puntual que esperamos que no vuelva a suceder", admite Eduardo Orrios, edil responsable del cuerpo de Policía Local.

Sin embargo, la organización sindical denuncia que la falta de plantilla está repercutiendo "tanto en el funcionamiento del servicio como en las condiciones laborales de los agentes". La organización sindical considera que la situación debería abordarse también desde el ámbito de la prevención de riesgos laborales y asegura que el Ayuntamiento lleva años sin realizar una evaluación específica.

Además, CSIF cuestiona la gestión municipal de la salud laboral y señala que el concejal responsable del área de Personal ejerce también, según el sindicato, como responsable del servicio de prevención y de la clínica privada en la que se realizan los reconocimientos anuales de los trabajadores municipales.

Falta de organización antes de MotoGP

La situación se produce a pocos días de la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP en Motorland, una de las citas con mayor afluencia de visitantes del año en Alcañiz y que requiere un importante dispositivo de seguridad. Según CSIF, la Alcaldía ha aprobado una resolución que modifica jornadas, descansos y vacaciones del personal de la Policía Local para atender las necesidades derivadas del evento. La organización sindical critica que estos cambios se hayan adoptado de manera forzosa y considera que la situación responde a una falta de planificación previa. Sin embargo, el Ayuntamiento asegura, que los refuerzos que se contemplan son los habituales para el fin de semana del Gran Premio y que el objetivo en cualquier caso es poder garantizar que todas las patrullas estén operativas, incluyendo a los agentes que se trasladan desde otras localidades.

Para finalizar, en su comunicado CSIF plantea ampliar la plantilla, planificar los servicios de acuerdo con el convenio y realizar una evaluación independiente de riesgos laborales. También reclama la dimisión de los concejales responsables de Policía y Personal y el cese del jefe accidental de la Policía Local. El sindicato advierte además de que convocará movilizaciones si no se adoptan soluciones.

Actualmente, la plantilla de la Policía Local de Alcañiz cuenta con 25 efectivos de los cuales seis se encuentran de baja por enfermedad. Además, a ellos se suman otros dos agentes que tienen segunda actividad sin destino, es decir, una situación administrativa en la que el agente no desempeña un puesto de trabajo operativo o específico en el cuerpo, por lo que pasa a estar disponible sin ocupar una plaza orgánica concreta, generalmente al cumplir.