Polideportivo Andorra firma un brillante final de temporada con oros nacionales y autonómicos en natación y salvamento

El Polideportivo Andorra cerró un intenso fin de temporada con una destacada actuación tanto en el ámbito nacional como autonómico, sumando importantes éxitos en el Open Rescue celebrado en Alicante y en el Campeonato de Aragón Absoluto Open, disputado en Caspe.

La expedición andorrana viajó hasta Alicante para participar en el Open Rescue, una competición nacional dirigida a las categorías benjamín y alevín que reunió a jóvenes socorristas de toda España. El equipo alevín femenino, formado por Natalia Copoví Benaque, Eli Alquézar Vela, Valeria Úbeda Gracia y Aisha Pérez García, protagonizó una actuación sobresaliente al conquistar el oro en todas las pruebas de relevos disputadas

Las jóvenes deportistas se impusieron en los relevos 4x25m de natación con obstáculos, 4x50m natación con aletas y 4x12,5m remolque de maniquí durante la jornada de piscina celebrada en las instalaciones de Monte Tossal. Un éxito colectivo que estuvo acompañado por una gran implicación de familiares y aficionados, que llevaron en volandas al equipo desde la grada.

La competición continuó al día siguiente en la playa de San Juan, donde las condiciones del mar marcaron el desarrollo de las pruebas. El fuerte oleaje obligó a cancelar algunas disciplinas y puso a prueba la valentía de los participantes. A pesar de ello, el equipo andorrano volvió a destacar. Natalia Copovi se proclamó campeona de la prueba de banderas en categoría alevín, mientras que Paul García Amador logró la tercera posición en eslalon de costa y el subcampeonato en banderas dentro de la categoría benjamín.

Además, las cuatro alevines volvieron a subir a lo más alto del podio tras imponerse en el relevo sprint de playa, completando un pleno de victorias en todas las pruebas por equipos disputadas durante el fin de semana.

Los juveniles Macarena y Sergio culminan la temporada en Caspe

Los éxitos continuaron en el Campeonato de Aragón Absoluto Open celebrado en Caspe, donde los deportistas del club Macarena García Amador y Sergio Guiu Núñez pusieron el broche de oro a una temporada de gran exigencia.

Macarena se proclamó campeona juvenil en las pruebas de 100 metros combinada, 100 metros socorrista y 100 metros supersocorrista, además de lograr puestos de podio en la clasificación absoluta. Su excelente rendimiento le permitió recibir el reconocimiento como Mejor Nadadora de Aragón.

Macarena García y Sergio Guiu en Caspe / Cedida

Por su parte, Sergio Guiu se adjudicó los títulos juveniles en 100 metros remolque de maniquí con aletas y 100 metros supersocorrista, además de firmar destacadas posiciones en la clasificación absoluta. Sus resultados le valieron el galardón de Segundo Mejor Nadador de Aragón.

Ambos deportistas, integrantes del programa de tecnificación deportiva, culminan así un curso marcado por el esfuerzo diario y la exigencia competitiva. Un trabajo que ha encontrado recompensa en una recta final de temporada cargada de medallas y reconocimientos para el salvamento deportivo andorrano.