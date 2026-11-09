El Cross de Alcañiz duplica su zona de obstáculos para una VII edición que promete barro en La Estanca

El entorno de La Estanca volverá a convertirse este domingo 15 de noviembre en uno de los principales escenarios del atletismo aragonés con la celebración del VII Cross de Alcañiz. La prueba, que comenzará a las 10.00, espera reunir a más de 500 corredores de diferentes edades y categorías, desde los más pequeños hasta los veteranos, en una jornada que combinará competición, deporte base y espectáculo. La cita será puntuable para la Copa Aragón de cross y la Copa Escolar, además de albergar el Campeonato Provincial Escolar de Teruel.

La presentación oficial se ha celebrado este lunes en el Sport Center del Camping La Estanca, con la participación del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcañiz, Eduardo Orrios; el presidente del Club Olimpo y coordinador de la Copa Aragón, Santiago Chivite; el presidente del Club Tragamillas, Luis Lizana; y el gerente de las instalaciones del camping municipal, Juan Quílez.

La organización confía en mantener los elevados registros de participación de anteriores ediciones. "Aquí nunca hay menos de 500 inscritos en una prueba de la Copa", ha destacado Chivite, quien ha subrayado que la competición también moviliza a numerosos familiares y acompañantes. De esta manera, la jornada podría congregar a cerca de un millar de personas entre deportistas y acompañantes, además del público que se acerque a presenciar las carreras.

Un circuito de auténtico cross con nuevos obstáculos

Uno de los principales atractivos de la prueba volverá a ser su recorrido, diseñado para ofrecer una experiencia de campo a través tradicional. El trazado combina zonas de pinar, superficies naturales, obstáculos de troncos y una ría artificial que obliga a los participantes a atravesar una zona inundada.

"Es un circuito crossero, campo a campo. No es un parquecito, es cross de verdad", ha reivindicado Santiago Chivite, quien considera que el recorrido de La Estanca es uno de los más naturales y valorados por los participantes de la Copa Aragón.

Para esta séptima edición, el Club Tragamillas ha introducido mejoras en la zona de troncos, uno de los puntos más característicos del circuito. Según ha explicado su presidente, Luis Lizana, se ha duplicado la anchura de este sector aprovechando la presencia de dos grandes árboles caídos, que han permitido ampliar el espacio destinado a los obstáculos.

"Siempre hemos querido traer aquí un cross que se viviera como algo auténtico, como en el norte de España", ha señalado Lizana. El responsable del club alcañizano ha destacado también el paso por la ría, uno de los elementos que más expectación genera entre corredores y espectadores cada año.

Los organizadores no descartan que la lluvia prevista para el fin de semana añada barro y dificultad al recorrido, una circunstancia que consideran parte del atractivo de esta modalidad. Además, las instalaciones del camping permitirán a los participantes disponer de espacios para cambiarse, ducharse y resguardarse de las condiciones meteorológicas.

El Tragamillas movilizará a buena parte de sus atletas

El club anfitrión tendrá una presencia destacada en la competición. Actualmente, el Tragamillas cuenta con entre 70 y 80 licencias federadas, incluyendo deportistas escolares y atletas de diferentes disciplinas, y prevé que aproximadamente el 80% de ellos participe en la prueba. Entre los corredores estarán numerosos integrantes de su escuela de atletismo, algunos de los cuales afrontarán su primera competición oficial coincidiendo con el Campeonato Provincial Escolar de Teruel.

"Uno de nuestros objetivos es acercar el atletismo a la ciudadanía. Queremos hacer eventos sociales en los que puedan participar desde niños de tres o cuatro años hasta atletas máster que rondan los 80", ha explicado Lizana.

La cita también servirá como preparación para los equipos del Tragamillas clasificados para el Campeonato de España de campo a través por clubes, previsto para el 22 de noviembre en Atapuerca. El club alcañizano tiene confirmada la clasificación de varios conjuntos y está pendiente de resolver la situación de otro equipo.

Carreras desde los 500 metros hasta los 7,5 kilómetros

El programa deportivo comenzará a las 10.00 con las categorías sub-16 femeninas y masculinas, que recorrerán 2.500 metros. A continuación, será el turno de las categorías sub-14, sub-12 y sub-10, con distancias adaptadas a cada edad.

Los más pequeños, nacidos en 2020 y 2021, participarán en las pruebas de iniciación sobre un recorrido de 500 metros. Posteriormente se celebrarán las carreras de las categorías juveniles, absolutas y veteranas, con distancias que alcanzarán los 7.500 metros en la prueba sénior masculina. El circuito dispone de diferentes recorridos y combinaciones de vueltas para adaptarse a las exigencias de cada categoría. La entrega de trofeos y medallas está prevista para las 13.15.

Las inscripciones deben formalizarse a través de la página oficial de la Copa Aragón, www.olimpoatletismo.es, donde también pueden consultarse los horarios, planos del circuito y reglamento de la competición.

Una prueba consolidada que también impulsa el turismo

Más allá del apartado deportivo, el Ayuntamiento de Alcañiz ha destacado la repercusión que supone la celebración del cross para la ciudad. El concejal de Deportes, Eduardo Orrios, ha incidido en la llegada de corredores y familiares procedentes de distintos puntos de Aragón, con el consiguiente movimiento en establecimientos hosteleros y alojamientos.

"Unir deporte y turismo siempre ha sido uno de los objetivos que hemos tenido esta corporación", ha afirmado Orrios, quien ha agradecido la implicación del Club Olimpo, el Tragamillas y los responsables del Camping La Estanca para mantener esta cita en el calendario.

Por su parte, Santiago Chivite ha recordado que la tradición del campo a través en Alcañiz se remonta mucho más allá de las siete ediciones de la actual etapa. Durante años, la localidad formó parte de un calendario de competiciones que también pasaba por otros municipios del Bajo Aragón, como Calanda, Aguaviva o Alcorisa. "Para nosotros esto es como volver a casa", ha reconocido el presidente del Club Olimpo.

El gerente del Camping La Estanca, Juan Quílez, también ha puesto en valor las instalaciones y la colaboración entre las diferentes entidades implicadas. El complejo volverá a ejercer como centro neurálgico de una competición que, siete ediciones después de su recuperación, se ha consolidado como una de las citas del calendario autonómico de campo a través.