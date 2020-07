Los positivos asintomáticos de Caspe reciben el alta a los 10 días de aislamiento sin pruebas diagnósticas

Pese a que los casos se controlan, en muchas ocasiones se dan altas a pacientes sin confirmar con pruebas diagnósticas que están definitivamente curados. En el centro de salud de Caspe se sigue el protocolo oficial del Gobierno de Aragón que marca que una persona asintomática con un PCR positivo se considera «curada» cuando pasa 10 días de aislamiento en su domicilio. En estos casos, según establece el protocolo, no es necesaria la prueba al alta que confirme que la persona infectada no puede contagiar a otros.

De hecho, ocho trabajadores del campo recibirán el alta médica este martes en Caspe. Mañana regresarán a su lugar de trabajo pero no cuentan con una prueba -ni PCR ni serológica- que confirme que no tienen Covid-19. «No podemos hacer todas las pruebas serológicas finales que nos gustaría porque no tenemos capacidad ni humana ni material para hacerlo. Sí lo hacemos cuando un enfermo no es asintomático y ha tenido o sigue teniendo síntomas. También cuando por su trabajo, una persona está más expuestas al público», explica el coordinador del centro de salud de Caspe, Miguel Guiu.

Desde el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón subrayan que a día de hoy «no hay limitaciones para que un profesional solicite un PCR». Es más, aseguran que apenas se está solicitando el 50% de la capacidad existente. Según apuntan, es una cuestión que deciden los profesionales sanitarios. De ahí que en Alacón -dependiente del centro de salud de Muniesa- sí que se hagan pruebas antes de dar de alta a los infectados.

Este lunes se han contabilizado 27 casos positivos activos en la comarca del Bajo Aragón Caspe. Cuatro de ellos -la mayoría residentes en Maella- permanecen en el centro limpio que se habilitó en la Ciudad del Compromiso para albergar a pacientes infectados.