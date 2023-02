Preguntan en el Senado por la calle Primo de Rivera de Caspe

El apellido Primo de Rivera, que da nombre a una de las calles de la Ciudad del Compromiso situada en la zona próxima a la estación de tren, ha llegado hasta el Senado a través de Carles Mulet, senador por el partido valenciano Compromís. En la placa de la calle no aparece el nombre de la persona a la que se refiere la vía (si al dictador Miguel Primo de Rivera o a su hijo José Antonio, fundador de la Falange). De ahí el debate político en torno a esta vía. Mulet cuestionó que «la alcaldesa de Caspe defiende una calle dedicada a un dictador». Asimismo, el senador Mulet añadió que «dicha nomenclatura no hace referencia a si se refiere al dictador Miguel Primo de Rivera o a su hijo, el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera» .

A este respecto, la alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles, respondió por escrito al Senado que la nueva Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2022 y que deroga la anterior que llevaba en vigor desde 2007, contempla como «elemento contrario a la memoria democrática» a aquellos datados posteriormente al 18 de julio de 1936. Asimismo, la alcaldesa explicó que el nombre de esta calle hace referencia a Miguel Primo de Rivera, quien fuera dictador entre 1923 y 1930, debido a que «en 1926 creó la Confederación Hidrográfica del Ebro, institución relevante en la actividad agraria de Caspe y el resto del territorio». Cabe destacar que, en momentos cercanos a la fundación de la Confederación, Miguel Primo de Rivera visitó la Ciudad del Compromiso, cuando, además, la localidad se estaba expandiendo hacia la estación de ferrocarril. Por todo ello, Mustieles explicó que se había decidido no modificar, al menos por el momento, la nomenclatura de dicha vía urbana del municipio. No obstante, la actual alcaldesa añadió que esta decisión ha sido tomada durante estos últimos meses de legislatura, porque no quieren «comprometer» a quienes puedan gobernar el municipio a partir de mayo. «Dejamos que quien nos releve tenga la capacidad plena de decisión sobre este asunto», dijo.

Por su parte, el concejal de CHA y responsable del área de Memoria Democrática en el Ayuntamiento de Caspe, Rafael Lumbreras, se posicionó explicando que desde su equipo apoyan la decisión del PSOE caspolino, pero también afirmó que si deciden modificar la denominación de la vía, no se opondrán.

Primo de Rivera en Caspe

El dictador y militar Miguel Primo de Rivera impulsó la Confederación Hidrográfica del Ebro en 1926. La dictadura duró desde 1923 hasta 1930 y fue apoyada por el rey Alfonso XIII. En el año de la creación de esta institución visitó Caspe, dada la importancia que la misma tiene para la localidad y el resto de su entorno.

Por su parte, el hijo del dictador, José Antonio Primo de Rivera, fue un político español y fundador de la Falange, formación que representó al fascismo en España. Asimismo, fue el Jefe Nacional de la Federación Española de las JONS.

El hecho de que el nombre de la citada vía se refiera a una u otra figura, supone que haya sanción o no para el consistorio. Para ello, el Ayuntamiento de Caspe tendrá que demostrar que se refiere al dictador y que es una nomenclatura establecida antes de 1936. Esta es la novedad que incluye la nueva ley con respecto a la anterior, la de 2007. «Pero, aunque haga referencia a Miguel Primo de Rivera, fue un dictador y sería una cuestión moral querer mantener su nombre en esa vía», insistió el senador Mulet.