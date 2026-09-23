El PSOE insiste en que la conservación de la central térmica de Escucha «depende de DGA» y urge a tomar decisiones

El PSOE cree que solo el Gobierno de Aragón puede liderar un posible proceso de conservación y valorización de la central térmica de Escucha, por lo que su mantenimiento depende exclusivamente de su implicación. Por esta razón, el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón ha enmendado la proposición de Teruel Existe que se debatirá este jueves en el pleno para instar al Ejecutivo de Jorge Azcón a asumir la titularidad del edificio, asumiendo todos los deberes como propietario, así como a acometer actuaciones urgentes debido al actual estado de abandono, que supone riesgos para vecinos e inmuebles en esa localidad.

El diputado en las Cortes de Aragón Carlos Ros, que defenderá en la sesión plenaria la enmienda presentada a la proposición no de ley de Teruel Existe sobre un “plan de viabilidad” para la central, ha asegurado que el Gobierno de Aragón debe “liberar de la carga administrativa y económica” a un ayuntamiento “que no tiene la capacidad económica y de gestión para mantener” una infraestructura de estas características, “sea cual sea su uso final”.

La enmienda del PSOE pide al Gobierno aragonés que, para lograr esa conservación, implique también a la empresa propietaria de la instalación, Repsol, en la financiación de la rehabilitación. Además, contempla la creación de un “organo jurídico” para gestionar este recurso junto a los ayuntamientos y las comarcas Cuencas Mineras y Andorra Sierra de Arcos.

“Que asuma la titularidad del complejo y colabore con comarcas y ayuntamientos en la gestión y explotación, manteniendo nuestra memoria e historia minera”, ha dicho Carlos Ros destacando que los costes económicos “no pueden ser la única excusa” para no actuar ante un “símbolo de nuestra historia minera”. Los socialistas reclaman que cualquier actuación en favor del mantenimiento del edificio debe ser “urgente”, dado el actual estado de abandono que supone riesgos tanto para los vecinos de Escucha como para los inmuebles y equipamientos colindantes.

El alcalde de Escucha, Héctor García, ha apuntado que, sobre todo, “lo que urge y necesitamos es que el Gobierno de Aragón tome una determinación ya porque el edificio está muy deteriorado y la empresa propietaria obviamente no va a restaurarlo”. “Para bien o para mal, hemos de tomar una decisión”, ha dicho advirtiendo del peligro que causan las chapas sueltas o los desprendimientos.

García es consciente de que la inversión que necesitaría la rehabilitación del edificio y su posterior gestión es muy grande, por lo que en ningún caso podría hacerse cargo el Ayuntamiento que preside. Ha puesto como ejemplo de esa incapacidad el que, ahora mismo, haya trabajando cinco personas de seguridad para evitar intrusiones en el complejo: “ni siquiera podríamos asumir este coste”.

Ofrece “la colaboración que haga falta” dentro de sus posibilidades, defendiendo “la implicación y el valor” que ha dado siempre el municipio a su historia y el patrimonio minero. Pero para colaborar, ha afirmado, hay que concretar: “necesitamos iniciativas reales, ya sea mediante FITE o mediante fondos de la propia DGA”. “Tenemos el Museo Minero, con sus más de 20.000 visitantes, un castillete minero real o la casa del minero, que actualmente no podemos poner en valor porque supone mucho coste mantenerlo. Como que alguien se pueda imaginar que el Ayuntamiento solo puede mantener todo este complejo”, ha argumentado el alcalde.