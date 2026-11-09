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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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09 NOV 2026|

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Concluye con éxito la experiencia piloto de la Red de Experiencias Turísticas del Carbón en Utrillas

La iniciativa, impulsada por el MITECO, tuvo lugar el sábado y participaron Apadrinaunolivo.org, el Parque Temático de la Minería y el Pozo Santa Bárbara. El objetivo es crear oportunidades turísticas, económicas y sociales

Cata de AOVE en el Parque de la Minería de Utrillas este sábado./ Eduardo Burillo
Cata de AOVE en el Parque de la Minería de Utrillas este sábado./ Eduardo Burillo

La COMARCA09 11 2026

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Utrillas

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El patrimonio minero-industrial y la cultura del olivar se dieron la mano el pasado sábado en Utrillas durante la primera experiencia piloto de la Red de Experiencias Turísticas del Carbón. Un proyecto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el que ha participado Apadrinaunolivo.org, sumando al recorrido por el Parque Temático de la Minería y el Pozo Santa Bárbara una mirada al olivar tradicional y a la cultura del aceite de oliva virgen extra (AOVE).

Desarrollada en colaboración con el Ayuntamiento de Utrillas y la Asociación de Voluntarios del Parque de la Minería, la experiencia puso de manifiesto el potencial de conectar distintos elementos del patrimonio de un mismo territorio para diseñar propuestas turísticas innovadoras y sostenibles, ampliar las formas de descubrirlo y acercar a quienes lo visitan a su identidad, su historia y sus tradiciones.

Patrimonio y creación de nuevas oportunidades

La jornada, a la que se sumaron una decena de personas, propuso un recorrido por la historia de Utrillas con un trayecto en el tren minero del Parque de la Minería y una visita guiada al Pozo Santa Bárbara. La experiencia concluyó en una de las salas más representativas del espacio museístico con una cata guiada de AOVE procedente de los olivos centenarios recuperados por Apadrinaunolivo.org. En ella, los participantes pudieron descubrir los aromas y matices de variedades autóctonas de aceite de oliva virgen extra elaboradas en Oliete, y acercarse al valor del olivar tradicional.

La incorporación de esta propuesta conecta con la trayectoria de Apadrinaunolivo.org en el desarrollo de experiencias oleoturísticas y gastronómicas, que unen el olivar, la almazara y los productos locales para dar a conocer la riqueza del entorno rural. Una apuesta por acercar el patrimonio natural y cultural a través de nuevas formas de turismo que cuenta con el reconocimiento del Premio a la Mejor Experiencia de Ecoturismo de Aragón 2024.

La participación de Apadrinaunolivo.org en este proyecto del MITECO contribuye a dar visibilidad al patrimonio olivarero y la cultura del aceite de oliva virgen extra como parte de la identidad y el potencial de desarrollo del medio rural, además de favorecer la colaboración entre entidades y agentes del territorio. Una línea de trabajo compartida que busca impulsar nuevas oportunidades turísticas, económicas y sociales que contribuyan a mantener vivo el medio rural.

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