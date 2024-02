Las protestas agrarias se prevén alargar con cortes de tráfico durante todo el fin de semana

Los agricultores y ganaderos del Bajo Aragón Histórico continuarán durante este fin de semana con sus movilizaciones en parte del territorio después de un viernes marcado por importantes afecciones al tráfico. Se espera que tanto sábado como domingo estos actúen en el mismo modus operandi de las últimas concentraciones, es decir, con marchas lentas y cortes de tráfico intermitentes en puntos de tráfico abundante. En Alcañiz, por ejemplo, los trabajadores del campo prevén reunirse nuevamente este sábado en la Venta de la Panolla como punto inicial para impedir el paso de vehículos. Se espera que los del Bajo Martín también se echen a la calle para concentrarse a la altura de la Venta del Barro. Los recorridos, no obstante, no están especificados previamente al tratarse de concentraciones espontáneas, por lo que no se descarta que también se produzcan retenciones en otros puntos.

El objetivo es continuar «hasta que nos escuchen de verdad», según explican. El sector se ha movilizado ya durante tres jornadas pero todavía no lo considera suficiente. Es más, los trabajadores afirman que no pararán «hasta obtener una respuesta de las instituciones» ante sus reivindicaciones, así tengan que seguir saliendo a la calle «durante la semana que viene e incluso la próxima». Algunos incluso esperan que este fin de semana a ellos se una el sector del transporte, algo que «sería muy favorable».

En otras zonas como las Cuencas Mineras, en cambio, hay una corriente que ha decidido no realizar movilizaciones durante este fin de semana a la espera de «las medidas que puedan estudiar las diferentes instituciones». En función de lo que estas comuniquen el lunes, volverán o no a tomar las calles, según explican dichos agricultores.

¿Qué reclaman?

Sus grandes líneas ponen el foco especialmente en las instituciones europeas, a las que piden la defensa de un modelo de producción que proteja la explotación familiar, la flexibilización de la PAC, la simplificación burocrática y que se impongan a las importaciones de terceros países las mismas exigencias de calidad y seguridad a la que están sometidos los productores de toda Europa. También denuncian «la insostenible situación del campo» por el incremento de los costes, los bajos precios que reciben por su producción y la excesiva burocracia.

Viernes, el día con mayor número de afecciones

Hasta el momento, este viernes ha sido el día en el que se producía un mayor número de afecciones. El campo retomaba entonces sus protestas con unos agricultores dispuestos a bloquear la entrada a Zaragoza para lograr hacer más ruido. Como consecuencia, cientos de conductores quedaron atrapados durante horas en las inmediaciones de la capital aragonesa a primera hora de la mañana. La carretera N-232 y la autovía A-68 fueron bloqueadas desde el Burgo de Ebro durante gran parte de la jornada. También la N-232 a su paso por el Matarraña sufrió retenciones a la altura de Monroyo, en dirección a Castellón.

En el territorio las movilizaciones se alargaron hasta la tarde, aunque fue por la mañana cuando se produjo el mayor número de cortes de tráfico. En el Bajo Aragón la concentración comenzó en las Ventas del Valdealgorfa, donde los agricultores se bajaron de sus vehículos y fueron cortando el paso al resto de coches de forma parcial. La situación provocó retenciones como la del consejero de agricultura, Ángel Samper, quien tenía prevista una visita al Matarraña esta misma mañana y terminó recibiendo de primera mano las reivindicaciones de los agricultores. «Al consejero le hemos pedido que nos eche una mano, que falta hace«, dijo Manuel Cerezuela, agricultor de Castelserás, quien también destacó que «la gente no es consciente de todo lo que está ocurriendo».

Desde allí los tractores se desplazaron hacia el centro de Alcañiz, con una marcha lenta en plena avenida Aragón, para llegar posteriormente hasta la Panolla, donde volvieron a realizar cortes intermitentes al tráfico a lo largo de todo el día. «El objetivo es que nos dejen trabajar. Estamos arruinados. Es muy duro que prácticamente todos los que nos dedicamos a la agricultura estemos atados, solo queremos dar de comer a nuestras familias», afirmó allí uno de ellos, Cristian Lasmarías.

En el Bajo Martín los manifestantes comenzaron a concentrarse ya desde las 07.30 de la mañana. Permanecieron por la zona de Híjar, donde se fueron registrando atascos a lo largo de toda la jornada. En las Cuencas Mineras, por su parte, fue en torno a las 10.00 cuando la columna empezó a recorrer el oeste de la comarca, saliendo desde Villanueva del Rebollar, recogiendo a los vecinos de Martín, Escucha, Utrillas, Valdeconejos, Torre De Las Arcas, La Hoz, Huesa, Plou y Cortes, hasta llegar a Muniesa, donde se juntaron con otra de las columnas que fueron saliendo de Andorra Sierra de Arcos, concretamente de los municipios de Oliete y Alacón, así como la columna que llegaba del Campo de Belchite, de pueblos como Moyuela.

En otras zonas como Caspe se produje cortes intermitentes cada hora desde las 07.00 y hasta la tarde, en la carretera de Maella, y en los accesos con Alcañiz. También se cortó la entrada a Maella. Por lo general estos no superaban los 15 minutos y el tráfico se reanudaba una vez se concentraba una larga hilera de coches.

Movilizaciones en Caspe./ S.F.

Suspendidas las principales rutas de autobús

Por otra parte, las movilizaciones en carretera producidas por las tractoradas de los últimos días para reivindicar la labor del sector primario han afectado también a las líneas de autobús de HIFE que operan en el Bajo Aragón Histórico, que también vieron perjudicadas más notoriamente este viernes. De algunas líneas solo se pudo ofrecer el primer servicio de la mañana. Se suma a esta compleja situación la huelga de RENFE anunciada en las últimas horas por otros motivos, lo cual colapsa las conexiones terrestres del territorio.

El itinerario más afectado fue el que opera entre Zaragoza ciudad y el Bajo Aragón a través de la N-232, ya que todos los accesos a la capital, e incluso rotondas, permanecían cortados. También hubo localidades como Híjar, Alcañiz, Caspe y Maella por las que los autobuses no pudieron circular ya que las entradas se encontraban inhabilitadas por los tractores. La primera ruta de la mañana de Caspe a Alcañiz, por ejemplo, se tuvo que suspender. Sí que operó la línea más temprana entre Alcañiz, Alcorisa, Alloza y Zaragoza, aunque llegó con retraso. El servicio de este fin de semana es todavía «incierto», ya que dependerá de las protestas organizadas de forma «espontánea».

Las organizaciones agrarias apoyan la celebración de FIMA

Las movilizaciones agrarias se llevan produciendo desde hace una semana a lo largo de toda Aragón y estás podrían coincidir con la próxima Feria Internacional de Maquinaria Agrícola-FIMA. Tras el anuncio realizado por las organizaciones agrarias de Aragón de llevar a cabo acciones reivindicativas el próximo 13 de febrero en el marco de dicho evento, los representantes de ARAGA, ASAJA, UAGA y UPA se reunieron este viernes con el director de la muestra, Fernando Cidraque, para abordar las protestas del sector.

Durante el encuentro, las organizaciones agrarias trasladaron de forma unánime su apoyo incondicional a la celebración de FIMA, sin duda «el certamen de maquinaria agrícola y ganadera más relevante en España». «Por encima de todo, siempre va a primar fortalecer a la muestra, ya que los propios profesionales agrarios son los más interesados en poder disfrutar en nuestra comunidad del mayor escaparate de novedades técnicas del sector», aseguran a través de una nota de prensa remitida a los medios.

«Bajo ningún concepto hay intención de perjudicar a FIMA, por tanto, partiendo de esa premisa el acto reivindicativo que se realice en ningún momento impedirá la entrada de visitantes al recinto ni tampoco el normal desarrollo del certamen«, añaden. De esta forma, las organizaciones agrarias, atendiendo a la petición realizada por el Director de FIMA, intentarán canalizar el malestar de los profesionales que estos días se están manifestando libremente en todo el territorio.