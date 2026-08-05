Próximos eclipses solares visibles desde España: fechas y calendario

La península ibérica se prepara para vivir una época astronómica sin precedentes, calificada por la comunidad científica como el `Trío Ibérico´ o la `década dorada´ de los eclipses. Entre los años 2026 y 2028, los cielos españoles serán el escenario de tres grandes eventos celestes consecutivos, dos eclipses totales y uno anular, que pondrán fin de manera espectacular a más de un siglo de sequía de eclipses totales de Sol en el territorio peninsular.

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026

El primer gran hito de esta tríada tendrá lugar el miércoles 12 de agosto de 2026. Se tratará de un impresionante eclipse solar total, el primero visible en la península ibérica desde el año 1912.

Zonas de visibilidad

La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este, adentrándose en el territorio peninsular y concluyendo en las islas Baleares. Municipios de provincias como Álava (Vitoria-Gasteiz), Ávila (Arévalo, Blasconuño de Matacabras, Castellanos de Zapardiel), Castellón (Atzeneta del Maestrat, l'Alcora, Almassora), Cuenca (Abia de la Obispalía, Albalate de las Nogueras), Guadalajara (Albalate de Zorita, Albares), Huesca (Albalate de Cinca, Albalatillo), Lleida (L'Albagés, Albatàrrec) y La Rioja (Ábalos, Agoncillo) experimentarán la fase de totalidad, alcanzando una magnitud de oscurecimiento de 1.03.

Otras regiones como Albacete, Alicante, Cáceres y Cádiz verán el fenómeno en su fase parcial, registrando magnitudes de oscurecimiento que oscilarán entre 0.94 y 1.00.

Particularidad del fenómeno

Debido a que el eclipse sucederá a última hora de la tarde, el Sol se encontrará muy cerca del horizonte oeste. En algunas localidades orientales, como las situadas en la provincia de Albacete, el astro rey llegará a ponerse antes de que finalice por completo la fase parcial del eclipse.

Eclipses en España en 2027: el eclipse total del 2 de agosto de 2027

Casi un año después del primer evento, el lunes 2 de agosto de 2027, la sombra de la Luna volverá a proyectarse sobre la geografía española en un segundo eclipse total de Sol.

La franja de totalidad de este eclipse comenzará en el océano Atlántico, cruzará el estrecho de Gibraltar, recorrerá la costa norteafricana, Egipto, Arabia Saudí, Yemen y Somalia, para terminar en el Índico.

Esto significa que, dentro del continente europeo, España será el único país desde el cual podrá observarse la totalidad.

Zonas de visibilidad en España

La fase de totalidad se concentrará en el extremo meridional de la península. La provincia de Cádiz será la gran protagonista, donde municipios como Alcalá de los Gazules, Algeciras, Barbate, Los Barrios, Benaocaz, Cádiz y Castellar de la Frontera disfrutarán de la totalidad con una profundidad espectacular, alcanzando una magnitud de hasta 1.07.

En el resto del país, el eclipse se observará como parcial profundo; por ejemplo, registrará magnitudes de 0.95 en Murcia, 0.93 en Alicante, 0.90 en La Rioja, 0.88 en Cáceres y 0.80 en Huesca o Lleida.

Eclipse en España en 2028: el Anillo de Fuego del 26 de enero de 2028

El broche de oro de este trío ibérico llegará el miércoles 26 de enero de 2028. En esta ocasión, la naturaleza del fenómeno cambia a un eclipse solar anular, caracterizado por la formación del famoso Anillo de Fuego.

Zonas de visibilidad

La franja de anularidad atravesará la península ibérica de suroeste a noreste. Podrá observarse en una gran porción del territorio nacional, incluyendo la práctica totalidad de Andalucía, la parte sur de Extremadura, Castilla-La Mancha, áreas de la Comunidad de Madrid, Aragón, Murcia, la Comunidad Valenciana, partes de Cataluña y las islas más occidentales de Baleares.

Aquellas regiones que queden fuera de esta trayectoria disfrutarán del evento en su fase parcial.

Condiciones de observación

El eclipse tendrá lugar a última hora de la tarde, justo antes del anochecer. Por ello, el Sol se encontrará a una elevación muy baja sobre el horizonte, lo que requerirá horizontes despejados hacia el oeste-suroeste pero dificultará en cierta medida su seguimiento continuo.

Próximos eclipses totales del calendario del siglo XXI

Tras la conclusión de esta histórica tríada en 2028, los observadores de estrellas deberán armarse de paciencia. La extraordinaria racha de eclipses de la década de los veinte dará paso a un largo periodo de calma.

El calendario astronómico oficial indica que no volverá a registrarse otro eclipse solar total visible desde España hasta el 12 de septiembre de 2053, el cual cruzará de nuevo el extremo sur de nuestra geografía.

La importancia de la actualización de las efemérides

Dada la precisión milimétrica que requiere la observación de estos fenómenos, es fundamental la consulta de las efemérides astronómicas actualizadas. Las circunstancias locales de un eclipse; como las horas exactas del primer contacto, el inicio y fin de la totalidad o anularidad, y la elevación solar, varían significativamente de un municipio a otro.



El Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Observatorio Astronómico Nacional recomiendan el uso de visualizadores cartográficos interactivos y bases de datos oficiales actualizadas para planificar adecuadamente las sesiones de observación. Estas herramientas permiten a los científicos y aficionados obtener los datos exactos calculados para sus coordenadas geográficas específicas.

Seguridad ocular durante la observación

Es crucial recordar que mirar al Sol de forma directa sin la protección adecuada puede provocar daños graves e irreversibles en la retina.

Para disfrutar del Trío Ibérico con seguridad, es obligatorio emplear filtros solares certificados y homologados bajo la normativa vigente (gafas de eclipse con certificación ISO 12312-2:2015 y conformidad CE), distribuidas de forma oficial por organismos autorizados como el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).