El PSOE denuncia que la falta de personal en las OCAs las invalida como «alternativa» a las oficinas liquidadoras

El día en el que expira el actual convenio del Gobierno de Aragón con el Colegio de Registradores de la Propiedad para prestar el servicio de oficinas liquidadoras de impuestos en 25 localidades de pequeño y mediano tamaño en Aragón, el PSOE denuncia que "la falta de medios y personal en las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs) hace inviable que funcionen como una alternativa real a esta función, tal como anunció el Gobierno de Jorge Azcón".

Frente a la OCA de Valderrobres, que cuenta con solo 4 de sus 7 trabajadores, los socialistas han alertado del "alto número de vacantes sin cubrir" en estas oficinas por toda la Comunidad Autónoma, 68 a principios del mes de junio. Y eso pese a que están llamadas a ser, de acuerdo al propio Ejecutivo, las “sustitutas” en el medio rural de las oficinas liquidadoras y a que incluso se habían anunciado refuerzos de personal.

El diputado socialista en las Cortes de Aragón, Carlos Ros, ha apuntado que, aunque el Gobierno de Azcón había anunciado que, a partir del1 de julio, las OCAs se iban a ocupar de las funciones que realizaban las oficinas liquidadoras en el medio rural, “no han recibido ningún tipo de formación ni nuevos medios” para ocuparse de unas competencias “que no tienen nada que ver con lo que están procesando hasta ahora”.

“Les quieren meter funciones que no son las suyas y eso va a producir un atasco”, ha dicho remarcando las diferencias entre los trámites “de carácter retributivo” de las oficinas liquidadoras con los trámites especializados en el mundo agrario: “cartillas ganaderas y sanitarias, la PAC…¿Quién se va a hacer cargo de esto?”, añade.

De hecho, Ros ha asegurado que el nuevo acuerdo con los Registradores de Propiedad anunciado este lunes por el consejero de Hacienda revela “imprevisión”, por cuanto que supone un cambio de planes para el Gobierno de Jorge Azcón, y nos sitúa en un escenario de “indefinición absoluta”, además de “confirmar” que no había “ni una estructura sólida ni que sea creíble” para hacerse cargo del nuevo modelo de liquidación de impuestos.

Además, el diputado en las Cortes de Aragón ha señalado que las nuevas condiciones del servicio con las actuales oficinas liquidadoras y la situación real de las oficinas registrales del Ejecutivo autonómico, aboca a los usuarios del mundo rural “a mantener una relación exclusivamente telemática con la administración".

Incertidumbre

La diputada provincial y alcaldesa de Valjunquera, Susana Traver, que ha acompañado a Carlos Ros frente a la OCA de Valderrobres, ha lamentado la “incertidumbre” en la que, aseguran, viven los vecinos y los ayuntamientos de zonas rurales como el Matarraña.

Ha denunciado que la oficina de Valderrobres no está registrando toda la documentación ordinaria “que los vecinos están trayendo” por la falta de trabajadores “desde hace más de 6 meses”, indicándoles “que lo han de hacer telemáticamente”. “Que es algo que muchísimos vecinos no pueden hacer”, ha afirmado.

Además, ha destacado Traver, otra de las opciones que se están dando desde las oficinas del Gobierno de Aragón es utilizar los registros de los propios ayuntamientos. “Y yo me pregunto como alcaldesa: ¿cuántos registros vamos a tener que hacer desde el Ayuntamiento? ¿vamos a tener que suplir nosotros esa competencia del Gobierno autonómico que están dejando en manos de nadie?”, ha dicho cuestionándose si no acabarán recayendo también sobre los pequeños municipios las competencias de las oficinas liquidadoras.