Los pueblos afectados por los incendios afrontan la retirada de la madera quemada para comenzar la reforestación: «Va a ser un camino largo»

Cuando las llamas se apagan, la ceniza y la madera quemada se convierten en las protagonistas del paisaje. El julio más cálido en Aragón desde que hay registros ha estado acompañado por los incendios más violentos que se recuerdan. En el Bajo Aragón Histórico, localidades como Ejulve, La Cerollera y Peñarroya todavía se reponen del paso de las llamas. En el caso concreto de estas dos últimas, las grandes masas forestales que cercan sus calles, son ahora un paisaje negro al que volver a dar vida.

Pero antes de la replantación hace falta limpiar las zonas quemadas. Para ello, alcaldes como Ricardo Blanch, primer edil de Peñarroya de Tastavins -donde el fuego arrasó más de 300 hectáreas a mediados de julio- han solicitado los permisos pertinentes para poder limpiar y retirar la madera calcinada. En su caso, la mayoría de las parcelas afectadas por el fuego son de titularidad privada y por ello han instado a los propios vecinos a asumir la labor. «Estamos intentando acelerar los permisos para limpiar cuanto antes la zona afectada a la entrada del pueblo», explica y reconoce además que el Ayuntamiento «no puede hacerse cargo de toda la limpieza» por el coste económico que esto supone.

A todo ello añaden que se desconoce el valor que esta madera puede tener a la hora de la venta por verse afectada por el fuego. Blanch reconoce que la gran cantidad de incendios que se han vivido por toda la comunidad autónoma y toda la limpieza que queda todavía pendiente supone Aragón “un gasto muy importante y un trabajo que llevará mucho tiempo”.

El Gobierno de Aragón responde a la petición

Ante las necesidades que se registran ya en varios puntos de las tres provincias, el Departamento de Medio Ambiente ha aclarado los procesos a seguir para retirar los restos. En un comunicado de prensa emitido este martes, sostienen que la retirada de madera quemada “permite avanzar en la recuperación de las parcelas, facilitar la continuidad de la actividad agrícola y ordenar los terrenos afectados, garantizando al mismo tiempo la protección del suelo, la vegetación, las infraestructuras y la red hidrográfica”.

Así, mantienen que la recogida no comercial de ramas caídas y piñas secas para autoconsumo no está prohibida con carácter general, ni, tampoco está sometida a autorización expresa, siempre que se realice en los supuestos permitidos por la normativa. “Puede realizarse cuando afecte a cantidades no significativas desde el punto de vista económico y ecológico, no afecte a especies arbóreas protegidas y tenga lugar en montes cuyos propietarios no hayan prohibido o reservado para sí ese aprovechamiento”.

Así, cuando el propietario quiera retirar madera para uso propio y la cantidad sea inferior a 20 estéreos (metro cúbico aparente de madera apilada) podrá hacerlo mediante una declaración responsable ante el Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo correspondiente.

Si el aprovechamiento para uso propio supera los 20 estéreos, o si la madera va a destinarla a la venta, podrá realizarlo mediante comunicación previa al Servicio Provincial correspondiente cuando no supere los 30 estéreos o las 15 toneladas métricas. Esta comunicación deberá presentarla con una antelación mínima de un mes respecto a la fecha prevista para realizar los trabajos. Si es un aprovechamiento comercial que supera los 30 estéreos o las 15 toneladas métricas será necesaria autorización del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

La normativa permite también la recogida ocasional y no comercial, en cantidades no significativas, de determinados productos forestales secundarios como plantas aromáticas y medicinales, flores silvestres o frutos forestales siempre respetando las condiciones legales aplicables

Recuerdan también desde la consejería que los Agentes para la Protección de la Naturaleza de cada zona están a disposición de agricultores y propietarios para orientarles sobre el procedimiento adecuado, especialmente cuando las parcelas se encuentren dentro de espacios incluidos en la Red Natural de Aragón o existan circunstancias específicas que deban tenerse en cuenta