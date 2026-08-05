Qué hacer si hay nubes el día del eclipse solar

El 12 de agosto de 2026, España será el escenario de un hito astronómico histórico: el primer eclipse solar total visible desde la península ibérica en más de un siglo, concretamente desde 1912. Con millones de personas planificando su observación, la gran preocupación meteorológica es inevitable: ¿qué pasa si el cielo amanece nublado?

Aunque la posibilidad de cielos cubiertos genera una evidente frustración, la experiencia demuestra que un eclipse con nubes no arruina el día si se cuenta con una mentalidad práctica, información rigurosa y un plan de acción bien definido.

Tipos de nubes y su visibilidad parcial

El impacto de la nubosidad en la observación depende por completo de la altitud y la densidad de las capas nubosas.

Las nubes altas y delgadas, como los cirros, actúan como un velo translúcido que suele permitir seguir la evolución de las fases parciales del eclipse. Además, en determinadas condiciones, aportan al Sol un aspecto más difuso y llamativo, creando imágenes especialmente atractivas sin impedir por completo la observación.

Por el contrario, las nubes bajas, densas y compactas, como los estratocúmulos, bloquean la visión directa del Sol, lo que impide contemplar tanto el eclipse como la corona solar durante la totalidad.

No obstante, incluso bajo un techo de nubes densas, el eclipse sigue ocurriendo. Durante la totalidad, experimentarás una repentina y profunda transición de la luz diurna a una oscuridad crepuscular, acompañada de un descenso notable de la temperatura y alteraciones inmediatas en la conducta de la fauna local, que se retirará a dormir creyendo que ha llegado la noche.

Cómo y cuándo desplazarse

La climatología histórica ofrece una excelente guía inicial para posicionarse, pero nunca sustituye la predicción meteorológica a corto plazo.

Según los análisis históricos de la AEMET para los días 11 a 13 de agosto (en el tramo de 17.00 a 20.00 UTC), el norte cantábrico y el litoral de Galicia registran un mayor riesgo estructural de nubosidad, con probabilidades de cielo despejado de entre el 30% y el 50%.

Por el contrario, el interior peninsular; como Castilla y León, el valle del Ebro o Castilla-La Mancha, ofrece condiciones más favorables, con una probabilidad histórica de cielos limpios de entre el 50% y el 70%.

Si el día del eclipse la nubosidad amenaza con arruinar la observación, conviene actuar con rapidez, pero también con criterio.

Comprueba primero que tu nuevo destino se encuentra dentro de la franja de totalidad. Un desplazamiento de apenas unos kilómetros en la dirección equivocada puede hacer que salgas de la umbra y pases de contemplar un eclipse total a observar únicamente uno parcial.

No esperes hasta el último momento para decidir si te desplazas. Los cambios de ubicación de última hora suelen provocar grandes retenciones, ya que miles de personas intentan buscar cielos despejados al mismo tiempo. Si quedas atrapado en un atasco, podrías perder tanto las fases parciales como la totalidad.

Elige un lugar con el horizonte oeste completamente despejado. En el eclipse de 2026, el Sol estará muy bajo al final de la tarde, entre unos 2,5 y 12 grados sobre el horizonte. Por ello, montañas, edificios, árboles o incluso bancos de niebla hacia el oeste o noroeste pueden ocultar el fenómeno en el momento decisivo.

Seguridad visual irrenunciable

Un error crítico que se repite bajo cielos cubiertos es asumir que la densidad de las nubes hace seguro mirar al Sol directamente sin filtro. Las nubes no son filtros solares certificados y no detienen la radiación ultravioleta o infrarroja dañina.

Durante el eclipse es obligatorio utilizar gafas homologadas ISO 12312-2 para observar el Sol directamente, incluso con nubes finas o claros.

Plan B: retransmisiones oficiales y conexión con el entorno

Si tu ubicación queda atrapada bajo un techo nublado compacto e irreversible y la movilidad ya no es viable o segura, activa tu Plan B:

Retransmisión en directo

El Gobierno de España, mediante el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y la FECYT, ha puesto en marcha la plataforma oficial www.trioeclipses.es. A través de su visor web y de las retransmisiones oficiales de organismos como la NASA, la ESA o planetarios locales, podrás seguir el avance de la corona solar en tiempo real mientras el cielo se oscurece.

Conexión con el entorno

En lugar de obsesionarte con una pantalla de móvil intentando capturar una mala fotografía, enfócate en los sutiles cambios ambientales que te rodean. Siente el enfriamiento repentino del aire, escucha el cambio en el murmullo de los insectos o el silencio de las aves, y observa el comportamiento de las personas que comparten contigo este sobrecogedor crepúsculo en pleno día.