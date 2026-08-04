Qué son las perlas de Baily y por qué aparecen

Durante los breves instantes que rodean a un eclipse solar total, la naturaleza nos regala uno de sus espectáculos ópticos más sobrecogedores: las perlas de Baily. También conocidas como glóbulos o cuentas de Baily, este fenómeno se manifiesta como una brillante cadena de puntos de luz que destellan alrededor del contorno oscuro de la Luna justo antes de que el Sol quede completamente oculto, o inmediatamente después de que empiece a reaparecer.

Este fenómeno recibe su nombre en honor al astrónomo británico Francis Baily, quien lo describió detalladamente por primera vez durante el eclipse solar del 15 de mayo de 1836. Hoy en día, las perlas de Baily no solo siguen fascinando a observadores de todo el mundo, sino que históricamente han poseído un enorme valor científico al permitir a los astrónomos reconstruir con precisión la topografía y el perfil del limbo lunar.

El Relieve Lunar y los Últimos Rayos Solares: ¿Por qué aparecen?

La causa detrás de esta hermosa ilusión óptica reside en la geografía de nuestro satélite natural. La Luna no es una esfera perfectamente lisa o de superficie regular; al contrario, su relieve es sumamente accidentado, repleto de imponentes montañas, cráteres profundos y valles.

A medida que la Luna avanza para cubrir el disco solar, llega un punto en que solo queda un delgado filo de luz en el borde. En lugar de desaparecer de forma homogénea y repentina, los últimos rayos de la fotosfera solar se filtran a través de los valles y depresiones del irregular limbo lunar. Mientras que los picos montañosos y las paredes de los cráteres bloquean la luz directa del Sol, los valles profundos actúan como rendijas ópticas que permiten el paso de la luz solar.

El resultado visual para un observador en la Tierra es la segmentación del arco luminoso en una serie de canicas de luz brillante, suspendidas momentáneamente en el contorno lunar como si de un collar de perlas se tratara.

Momentos de aparición y duración de las perlas de Baily

Las perlas de Baily son un fenómeno estrechamente vinculado a las fases de transición de los eclipses solares totales y anulares. Aparecen en dos instantes sumamente específicos de la secuencia del eclipse.

Justo antes de la totalidad

Conforme la Luna termina de cubrir casi por completo al Sol, las perlas brillan de manera decreciente a lo largo del borde lunar hasta que el último punto de luz se desvanece, dando inicio a la fase de totalidad absoluta.

Justo después de la totalidad

En el momento en que la Luna comienza a desplazarse para descubrir el disco solar, los primeros rayos del Sol vuelven a filtrarse a través del relieve del limbo opuesto, haciendo que las perlas de luz reaparezcan brevemente antes de dar paso a la fase parcial de salida.

Debido al rápido movimiento orbital de la Luna, las perlas de Baily son un fenómeno extremadamente fugaz que habitualmente dura solo unos pocos segundos. No obstante, la duración exacta varía significativamente según la ubicación geográfica del observador.

Aquellos situados en el centro de la banda de totalidad experimentarán un desvanecimiento más rápido, mientras que los observadores ubicados cerca de los bordes o límites de la trayectoria de totalidad (donde el contorno lunar apenas roza el borde del Sol) pueden disfrutar de las perlas de Baily durante lapsos mucho más prolongados, que en ocasiones pueden llegar a rozar el minuto de duración.

Seguridad ocular: la prioridad absoluta

Observar un eclipse es una experiencia inolvidable, pero nunca se debe comprometer la salud de nuestros ojos. Es fundamental comprender que las perlas de Baily, a pesar de su tamaño aparente, están compuestas por luz solar directa y sin filtrar proveniente de la fotosfera solar.

Mirar directamente este fenómeno sin protección homologada es extremadamente peligroso y puede provocar daños retinianos graves y permanentes, incluyendo ceguera parcial o total.

Para una obseración compltamente segura, utiliza siempre gafas homologadas con certificación ISO 12312-2. No emplees gafas de sol ni filtros improvisados, ya que no protegen de la radiación dañina. Si observas el Sol con telescopios, prismáticos o cámaras, instala un filtro solar específico en el objetivo, nunca en las gafas.

Solo es seguro retirar la protección durante la totalidad absoluta del eclipse y debes volver a ponértela en cuanto reaparezca el primer destello de luz solar.

Técnica de fotografía: cómo capturar el Collar de luz

Fotografiar las perlas de Baily representa un reto técnico fascinante debido al cambio dramático y vertiginoso en la intensidad de la luz solar. Para inmortalizar este fenómeno con la máxima nitidez y el mayor detalle posible, se recomienda seguir los siguientes consejos de configuración y técnica paso a paso.

El equipo necesario

Para fotografiar un eclipse se recomienda utilizar una cámara réflex o sin espejo con un teleobjetivo de 300 a 600 mm, montada sobre un trípode robusto y estable.

Es aconsejable emplear un disparador remoto o intervalómetro para evitar vibraciones y un filtro solar homologado de alta densidad para captar con seguridad las fases parciales del eclipse.

Configuración de la cámara

Configura la cámara en formato RAW, con el ISO más bajo posible (100 o 200) y una apertura entre f/8 y f/11 para obtener la máxima calidad. Desactiva el estabilizador si utilizas trípode y realiza el enfoque en modo manual, ajustándolo con precisión sobre el borde del Sol antes de comenzar el eclipse.

Horquillado de exposición

Debido a que las perlas de Baily transcurren en apenas unos segundos y la luz varía radicalmente, es imposible medir la exposición en tiempo real. Por ello, la técnica indispensable es el horquillado o bracketing automático de exposición.

Durante la totalidad, retira el filtro solar del objetivo con cuidado y utiliza únicamente la pantalla en modo Live View, nunca el visor óptico. Configura el horquillado de exposición para captar la corona solar y las perlas de Baily con diferentes niveles de luz, y programa alarmas en el móvil para recordar cuándo retirar y volver a colocar el filtro en los instantes de totalidad.