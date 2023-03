Rafael Lumbreras: «Quedan retos, pero hemos trabajado y Caspe es la envidia en muchos pueblos»

Pasa de ser el número 2 a liderar las listas de CHA en Caspe…

¿Qué les ha motivado a ese intercambio de lugares?

Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Guardia es un trabajador autónomo que necesita también tiempo para desarrollar su trabajo. A ello se le han sumado las ganas que yo tenía. En definitiva, somos un equipo y ojo, no solo somos nosotros dos. Estamos preparando una lista muy concienzuda, profesional, con gente con experiencia y también joven. Eso sí, principalmente con personas implicadas. Quizás no tenemos la oratoria de otros líderes políticos, pero pienso que hemos demostrado estos años con nuestro trabajo.

¿Puede desvelarnos más nombres?

Todavía no. Lo anunciaremos en los próximos días. Son gente conocida y la mitad de la lista se compone de nuevos nombres. Esto viene motivado por nuestro trabajo de estos cuatro años y que hay gente que quiere sumarse. Si a partir del 28 de mayo conseguimos tener una mayor presencia en el consistorio, Caspe dará un giro de 180 grados.

¿Cómo afronta este paso adelante?

Con mucha ilusión. Estoy muy contento por el apoyo unánime que me han dado mis compañeros y por la respuesta de los vecinos. Son ellos quien han hecho que yo dé este paso. Tanto por redes sociales como por la calle la gente para a felicitarme y es algo que en política se agradece porque es un trabajo muy ingrato.

Durante la actual legislatura ha ejercido en el equipo de gobierno como concejal de Cultura...

Sí, afortunadamente llevo ya unos años. Ya estuve en otra época aunque lo tuve que dejar por motivos profesionales. Me tenía que desplazar fuera y no pude seguir. Hace 4 años ya tuvimos la oportunidad de formar parte del equipo de gobierno y vengo gestionando el área de Cultura. Entonces llegó el covid pero aún con todo hemos estado haciendo cosas. No hemos parado. Hemos traído de todo e incluso nos hemos inventado proyectos para dinamizar el pueblo. Hemos llenado Caspe de murales; hemos tenido los Viernes a la Fresca, ciclos de animación a la lectura… Además, también estamos renovando el teatro de pies a cabeza. Es la envida de muchos pueblos de Aragón.