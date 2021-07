Rebeca Larrosa: «Los transportistas siempre han sido unos héroes, ya antes de que llegara la pandemia»

¿Qué es lo que caracteriza a los actos de este año?

Va a ser música en directo en su mayoría, además de los actos tradicionales, como son la misa y la bendición. Sin embargo, no vamos a poder tener las damas de fiestas, tampoco las verbenas que solíamos hacer por la noche ni las actividades de los niños. Preferíamos hacer pocas actividades pero bien, que no hacer algunas de más riesgo y que no se cumplieran las medidas. A pesar de eso estamos contentos con el programa que ha quedado. El pueblo se merece poder celebrar esta festividad y sobre todo los transportistas, que siempre han estado al pie del cañón y en la pandemia mucho más.

El año pasado fue su primer año de Presidenta, aunque con un número mínimo de actos, ¿Cómo se siente ahora que ya puede celebrarlo de una forma más completa?

Sigue siendo una celebración rara para mí, porque no es como yo conozco los días de San Cristóbal. Yo las he vivido siempre muy de cerca gracias a mi madre, que siempre se ha dedicado al mundo del transporte. Por tanto tenía mucha ilusión por poder organizar yo las fiestas, y poder transmitir a todos esos sentimientos que yo he vivido durante tantos años celebrando este patrón. Este año, aunque podemos realizar más actos, sigue siendo extraño.

¿Cuál es su relación con el mundo del transporte?

Yo no soy transportista pero es verdad que he nacido en una familia que se dedicaba a esto. Mi abuelo, mis tíos y mi madre han sido camioneros y además mi madre actualmente conduce autobuses. Por tanto, puedo decir que me he criado en un camión, ya que lo he vivido muy de cerca. Estoy muy contenta de formar parte de la Cofradía de San Cristóbal porque yo siempre he sido consciente de que son unos héroes, no me ha hecho falta una pandemia para darme cuenta. Me hace ilusión porque esto para mí también significa representar a mi familia.

¿Qué tipo de vida lleva un transportista? ¿muy sacrificada?

Es un trabajo en el que tienes riesgos cada día. Esas personas salen a la carretera y a partir de ese momento, su riesgo no depende solo de sí mismos, sino también de todo el entorno que les rodea. Por otro lado, los horarios son cambiantes cada poco tiempo. En Caspe, por ejemplo, hay varios sectores dentro del de transportes, como son el agrícola o el ganadero. Estos son trabajos en los que muchas veces no hay horarios. Llega la temporada de verano y yo por ejemplo recuerdo que en mi casa no existían los sábados ni los domingos, no había fines de semana porque todos los días había que trabajar. Eso supone no poder planificar el tiempo. Muchas veces las personas se piensan que sser transportista es conducir un camión y ya está, pero hay muchas dificultades detrás.

¿Cuál es el papel que ocupa la mujer en este sector?

Es verdad que vivimos en una sociedad que siempre ha sido un poco machista, aunque cada vez menos, por suerte. Por tanto, hay trabajos como este que parece que solo lo pueden hacer los hombres y alguna vez oímos comentarios desafortunados sobre este tema. Pero mi experiencia es que en mi casa a mi madre nunca se le ha dicho que no haga este trabajo, ni se le ha dicho que no va a ser capaz. Por tanto yo he crecido viendo por igual a mi madre que a mis tios, siendo todos transportistas. Pero por desgracia, a menudo encontramos a gente que juzga a las mujeres y menosprecia su valía para realizar este trabajo. No obstante, cada día las mujeres transportistas demuestran que pueden hacerlo igual que ellos.

¿Cómo crees que ha cambiado este sector con la expansión de las tecnologías e Internet?

Hay muchos tipos de transportistas, por tanto es dificil generalizar con este tema. Seguramente los que se dediquen al transporte de paquetería habrán tenido un gran beneficio, debido a la venta por Internet, que está en auge. Yo de lo que conozco puedo decir que quizá no ha tenido tanta repercusión, a pesar de que trabajan de la misma manera. El ámbito de transprtistas que más conozco trabaja con el campo, donde tienen compradores y vendedores. Sí que es cierto que internet ha podido ayudarles a conseguir esos intercambios, pero no creo que haya sido un cambio sustancial.

¿Y cómo les ha podido ayudar el Internet para contrarrestar todo el tiempo que pasan lejos de casa?