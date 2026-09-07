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07 SEP 2026|

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‘El Renacer’ de Toñín Lizana, un recorrido artístico por los enclaves más especiales de Alcañiz en formato vídeo

VÍDEO. La muestra se presentó en la gala de las reinas y pregón a cargo de Emiliano Doñate y está elaborada a través de la inteligencia artificial. Aparecen monumentos como la iglesia Santa María la Mayor, Pueyos o la plaza de España

La COMARCA07 09 2026

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Alcañiz

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La presentación de las reinas y el pregón de este sábado también tuvo momentos para recordar el patrimonio de Alcañiz, sus monumentos, esculturas y edificios que forman parte la historia de la ciudad. Lo hizo de una forma especial y a través de un vídeo elaborado por Toñín Lizaza, alcañizano e impulsor del Expositivo de Arte Digital en el Molino Harinero.

'El Renacer' presenta un recorrido artístico por algunos de los monumentos, esculturas y edificios de Alcañi, recreados mediante inteligencia artificial. La narrativa parte de una anomalía solar inicial -que actúa como elemento desencadenante- y se cierra con un eclipse al final, lo que sugiere que es ese fenómeno el que despierta momentáneamente la memoria viva de la ciudad y provoca sutiles transformaciones en sus monumentos, esculturas y edificios antes de devolverlos a su quietud habitual.

En la primera parte aparecen diversas esculturas (El cuervo, Gran Caminante, Canto a la vida, caballo del Palao…) y con un homenaje a Quema del Objeto, obra del escultor Pablo Serrano realizada en 1981 en los talleres Tibsa de Alcañiz e inaugurada después de las fiestas patronales con una performance en la que se quemaba un objeto en su interior. La pieza recupera aquí ese gesto original, devolviéndole el fuego en forma pictórica.

El vídeo recorre diferentes partes de la ciudad como el teatro municipal, donde se muestra una parte a veces olvidada pero de gran belleza. Entre ellas, el techo, que va disolviéndose y transformando los alrededores. También la iglesia de los Pueyos. Allí, unos haces de luz emergen hacia el techo del templo simulando las rogativas y peticiones de los feligreses.

Aparece la iglesia Santa Martía la Mayor y se representan dos momentos vitales: el nacimiento, simbolizado por una cigüeña, y la despedida de la mano de un plano poco convencional que desciende desde lo más alto del techo hasta la puerta del templo, acompañado de haces luminosos y de los ángeles de piedra que se despiden al paso. Continúa por la plaza de España con una composición de partículas que recrea la lucha entre San Jorge y el Dragón.

Como colofón, el Castillo de Alcañiz, que se eleva iluminándose como si de un castillo de fuegos artificiales se tratara y que da paso a las pinturas murales de su interior terminando con la Rueda de la Fortuna, que cobra. Por su parte, la iglesia del Carmen concluye invitándonos a entrar, donde asistimos a la reconstrucción visual del templo. El último fotograma muestra en interior de la iglesia ya reconstruido.

Técnica

A lo largo del vídeo se combinan diferentes recursos visuales: efectos de óleo disolviéndose, nubes de partículas luminosas, haces de luz y otras texturas. Todo orientado a transmitir el despertar del patrimonio ante nuestros ojos. Cabe recalcar, que la banda sonora está compuesta específicamente para el vídeo. Es una pieza orquestal, cinematográfica e instrumental y que intenta encajar con la solemnidad del acto de la presentación de las reinas de fiestas.

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