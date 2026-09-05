Emiliano Doñate pregona las fiestas de Alcañiz que recuperan la plaza de España como corazón de sus actos

Hay regresos que tienen un significado especial y el de este sábado en Alcañiz ha sido uno de ellos. La ciudad ha vuelto a reunirse en la plaza de España para abrir unas prefiestas marcadas por el regreso del Pregón de Fiestas a su escenario habitual.

La plaza, todavía inmersa en los últimos compases de su renovación, ha vuelto a llenarse de vecinos, familiares, autoridades y visitantes. Alcañiz ha recuperado así uno de sus rituales más esperados: la presentación de sus reinas y zagalicas reales y el pregón que anuncia la proximidad de las Fiestas Patronales.

«Por fin, volvemos a nuestra querida Plaza de España», ha destacado durante la conducción del acto la periodista de La COMARCA Marina Monreal Rams. El regreso ha cumplido la promesa realizada un año atrás de recuperar este escenario en 2026.

La tarde ha comenzado con la jota de la zarzuela Gigantes y Cabezudos, interpretada por el grupo folclórico Malandía. Junto a ellos, la Unión Musical Lira Alcañizana y el Coro Ciudad de Alcañiz han acompañado musicalmente un acto que ha combinado tradición, reconocimiento y emoción. La Plaza de España ha recuperado así su condición de epicentro festivo antes de que el chupinazo marque el inicio oficial de las fiestas.

Nueve protagonistas para las fiestas de 2026

El momento más esperado para muchas familias ha llegado con la presentación de las representantes de las fiestas. Las nuevas reinas han subido al escenario acompañadas de sus familiares y de miembros de las asociaciones a las que representan para recibir sus bandas y tomar el relevo de las representantes de 2025. Junto a ellas las representantes de Vinzaroz y Tortorsa, ciudades hermanadas.

Las representantes salientes han cedido el testigo tras un año de actos y celebraciones. «Habéis sido embajadoras de la cultura, la historia y el sentir de Alcañiz», ha destacado Marina Monreal durante el relevo. El acto también ha contado con representantes de las ciudades hermanadas de Tortosa y Vinaroz y con la presencia del alcalde de Morella.









































Reinas salientes y entrantes 2026 durante su presentación en la Plaza de España / A.F

El patrimonio mira al futuro

Uno de los momentos más singulares de la noche ha sido la proyección de El Renacer, un trabajo de arte digital de Toñín Lizana, artista alcañizano y referente internacional en este ámbito. La obra ha unido historia y tecnología a partir de referencias como las pinturas rupestres del Val del Charco del Agua Amarga, el Ayuntamiento renacentista y la Lonja Gótica.

La velada ha contado también con el talento musical local de Ian Ferrando, saxofonista que ha recorrido escenarios con proyectos como la Orquesta Centauro y la charanga A Todo Ritmo. Su actuación ha completado una noche en la que la música ha tenido un papel protagonista.

Una intervención con balance de legislatura

Después de la música y la proclamación de las representantes, ha intervenido el alcalde, Miguel Ángel Estevan, con un discurso que ha combinado el balance de la legislatura con un tono especialmente personal ante el que será su último acto de estas características dentro del actual mandato.

Estevan ha situado como eje de su intervención el regreso a la Plaza de España, «el corazón de la vida de Alcañiz», y ha ligado ese retorno a su propia relación con la ciudad y a los años vividos al frente del Ayuntamiento. Junto a esa mirada personal, ha repasado proyectos como la piscina climatizada, la recuperación de la Casa Consistorial, las obras de la iglesia del Carmen y el futuro pabellón polideportivo del Instituto. También ha reclamado avances en el desdoblamiento de la N-232 y la futura A-68, además de nuevas oportunidades de vivienda para los jóvenes.

La parte más emotiva ha llegado al hablar del carácter temporal de los cargos públicos y de un vínculo con Alcañiz que, según ha defendido, permanece más allá de la Alcaldía. «Uno puede dejar de ser alcalde algún día, pero nunca deja de sentirse alcañizano», ha señalado.

Estevan ha aprovechado también para reconocer el trabajo de su equipo de gobierno y de los trabajadores municipales, agradecer la colaboración entre administraciones y reivindicar una ciudad con más patrimonio recuperado, servicios e infraestructuras para las nuevas generaciones. Antes de dar paso al pregonero, ha cerrado su intervención con un mensaje dirigido a los vecinos, a quienes ha animado a disfrutar de las fiestas desde la convivencia y el respeto.



























Actuaciones y pregones durante la presentación de las reinas 2026 en la Plaza de España / A.F.

Emiliano Doñate, 41 años ligado a Alcañiz

El encargado de poner voz a las fiestas de 2026 ha sido Emiliano Doñate Borque, vinculado a la ciudad desde 1985 y convertido con el paso de los años en un alcañizano «de vocación». Aunque no nació en Alcañiz, su vida ha quedado estrechamente unida a la ciudad a través de la educación, la parroquia, la radio local y, especialmente, las fiestas.

Durante dos décadas fue técnico de Festejos y Juventud del Ayuntamiento, una experiencia que le ha permitido conocer la celebración desde dentro y que ha marcado un pregón construido desde la memoria y los recuerdos acumulados durante más de cuatro décadas.

Doñate ha evocado su primer contacto con las fiestas, en 1985, contemplando el desfile de carrozas, y ha trazado desde aquel momento un recorrido personal hasta sentirse plenamente parte de Alcañiz. «Donde se alegra el corazón, allí hay fiesta», ha defendido.

Entre recuerdos y anécdotas de sus años en la organización, el pregonero ha reivindicado especialmente a quienes trabajan para que cada celebración salga adelante: empleados municipales, brigadas, Policía, voluntarios, asociaciones, peñas y responsables de la organización.

Su pregón ha terminado con una invitación a encontrarse, romper con la rutina y disfrutar juntos. En un brindis imaginario desde la Plaza de España, Doñate ha reunido buenos deseos, colaboración, comprensión, participación y ganas de vivir las fiestas.

El acto que devuelve a Alcañiz su plaza

Con el pregón de Emiliano Doñate ha concluido una noche especialmente simbólica para la ciudad. Alcañiz ha recuperado su plaza más emblemática para uno de los grandes actos de las prefiestas. El regreso ha devuelto al Ayuntamiento y la Lonja el protagonismo histórico de esta celebración y ha recuperado una imagen ligada a la memoria festiva de varias generaciones.

La velada ha terminado con el Himno de Aragón, mientras la iluminación y el sonido han puesto el broche a una noche que ha mezclado emoción, música, tradición, recuerdos y futuro. Las prefiestas ya están en marcha y el pregón ha vuelto a casa.