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04 NOV 2026|

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Ribera Salud reforzará las guardias de Ginecología y Urología en el Hospital de Alcañiz hasta final de año

El Gobierno de Aragón adjudica a la empresa privada un contrato por valor de 99.750 euros. Se trata de la misma empresa que desde junio se encarga de completar la plantilla de Traumatología

Una de las nuevas Unidades de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR) en el Hospital de Alcañiz. / Alba Zurita
Una de las nuevas Unidades de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR) en el Hospital de Alcañiz. / Alba Zurita

Marina Monreal04 11 2026

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Hospital Alcañiz

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El Gobierno de Aragón ha adjudicado a la empresa Ribera Médica S. L. un contrato por valor de 99.750 euros para reforzar las guardias de las especialidades de Ginecología y Urología en el Hospital de Alcañiz desde el 1 de noviembre hasta final de año. La previsión es que los médicos de la empresa privada solo estén cubriendo los huecos que ahora existen en los turnos de noche y durante los fines de semana, pero no que pasen consulta de forma ordinaria o se encarguen de operaciones programadas.

Según reza la propia licitación, la decisión se toma «ante la imposibilidad de garantizar la cobertura íntegra de los turnos de guardia mediante recursos propios, derivado de la limitada disponibilidad de facultativos y de la complejidad existente para la incorporación de nuevo personal en un plazo compatible con las necesidades asistenciales del centro». El objetivo es, según apuntan, «asegurar la prestación ininterrumpida de la asistencia sanitaria y evitar situaciones que puedan comprometer la atención».

Según los últimos datos publicados por parte del Colegio de Médicos de Teruel, ambas especialidades presentan una merma de facultativos. En el caso concreto de Ginecología, de las siete plazas establecidas en la plantilla, solo hay cuatro y media cubiertas.

En el caso de Urología, la plantilla cuenta con cuatro plazas y, aunque actualmente están cubiertas, uno de los facultativos se encuentra en permiso parental y otro está exento de guardias por tener más de 55 años. Esta última especialidad es una de las que vería aumentada su labor quirúrgica con la implantación de la cirugía robótica (prevista para comenzar a usarse antes de final de año).

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón todavía no ha confirmado el estado actual de las plantillas de ambas especialidades.

Listas de espera

Actualmente, según los datos de las listas de espera de septiembre publicados esta misma semana, Ginecología presenta los datos más preocupantes con una espera media para una consulta de 292 días —casi 10 meses—, solo por detrás de Traumatología y Otorrinolaringología. Por el contrario, Urología tiene una espera media mucho más asequible con solo 8 días de demora para sus pacientes.

Ribera Salud también reforzó Traumatología

No es la primera vez que los especialistas de Ribera Salud se encargan del refuerzo de las guardias del Hospital de Alcañiz. En el mes de junio, el Gobierno de Aragón adjudicó a la empresa la prestación de consultas, operaciones y la atención de urgencias de Traumatología en el Hospital de Alcañiz todos los viernes y sábados a partir del 1 de junio y hasta final de año. El contrato se adjudicó por 222.374 euros para realizar 2.500 consultas externas, 300 urgencias y 154 cirugías durante siete meses.

Desde el Gobierno de Aragón defienden que la concertación del servicio es «el último recurso y deja de aplicarse en cuanto es posible» y que antes se intenta reforzar el servicio con los médicos del sistema público de salud aragonés. En este sentido, defienden que el porcentaje de la actividad concertada por el SALUD en 2025 respecto a la actividad propia es del 0,43%.

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